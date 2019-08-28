600 юных баскетболистов провели за три дня 125 матчей

Связанный с организации всех 26 турниров Прийт Кяэн отметил, что проведение турнира с таким большим числом участников - это предел возможностей, с учетом здешних игровых залов и возможностей размещения. Игры проходили в Йыхвиском спортхолле и Йыхвиской русской основной школе, а также в Кохтла-Ярвеском доме спорта и Малеваской основной школе в Ахтме. Участвовали в турнире баскетболисты 10-18 лет.

Продолжение начинания Рауля Рыымуса

Устраивать такие турниры начал президент баскетбольного клуба "HITO" Рауль Рыымус, скончавшийся весной прошлого года. Теперь этот турнир уже во второй раз проводили в его память. "Рауль высоко установил планку, и мы не можем опустить ее. Его принципом было, чтобы мальчишки всех возрастных классов могли сыграть с ровесниками, поэтому и количество участников так велико", - отметил Кяэн.

По его словам, организация такого турнира была бы невозможна также без помощи многих добровольцев. "Некоторые даже берут на это время отпуск и приезжают сюда с разных концов Эстонии, чтобы, например, судить эти игры. Например, кундаский баскетбольный руководитель Яак Ялакас присутствовал на этом турнире каждый год в качестве то тренера своей команды, то судьи".

"HITO/Karjamaa" в трех возрастных классах вошел в первые тройки

Из молодежи руководимого Кяэном баскетбольного клуба "HITO/Karjamaa" в первую тройку вошли ребята в трех возрастных классах. В классе U15 они заняли первое место, в классе U10 - второе и в классе U16 - третье. "Мы выступили успешнее баскетбольной школы Рейнара Халлика", - полушутя упомянул Кяэн также домашнее уездное соперничество.

В случае данного турнира главным, по словам Кяэна, является предоставить юным баскетболистам перед началом сезона возможность сравнить себя с другими сильными командами ровесников. "Когда тут участвуют сильные баскетбольные школы Петербурга и Риги, то сюда приезжают также юношеские команды Таллинна и Тарту. В итоге молодежь может провести довольно много хороших игр с сильными соперниками. Уровень становится более равным, явно слабых команд, которые очень уступали бы остальным, в этом году не было", - сказал он.

Представительская команда "HITO/Karjamaa" встретится с американцами

Представительская команда "HITO/Karjamaa", вышедшая весной в финал второй эстонской лиги и заслужившая к начинающемуся сезону место в первой лиге, не упускает шанса испытать себя в более сильной компании.

По словам Прийта Кяэна, сейчас идет формирование команды к начинающемуся в октябре турниру. "Постараемся включить в команду также некоторых игроков с ида-вирускими корнями, живущих в других местах и игравших в прошлом сезоне в других командах первой лиги. Посмотрим, насколько это удастся. При формировании команды наряду с проблемами бюджета встают трудности с выбором подходящего времени для совместных тренировок, если игроки живут и работают в разных уголках Эстонии", - сказал он.

Первую игру нового сзеона "HITO/Karjamaa" проведет 15 сентября, когда примет в Йыхви состоящую из американцев команду Оклахомы. Речь идет о баскетболистах, которые приедут искать на начинающийся сезон работу в Европе и постараются во время турне по Эстонии показать себя также здешним командам.