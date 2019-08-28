ЧИТАТЬ
Улица причудской еды - настоящее пиршество вкуса
СТАТЬЮ
Улица причудской еды окаймила заведениями питания в том числе северное побережье крупнейшего озера Эстонии, где с ними обычно туго. В Васкнарве, Катазе и Куру в иное время поесть вне дома совсем негде. Причем в минувшие выходные можно было не просто поесть: предлагали только лучшую продукцию Причудья, да еще и в самое изобильное время года.
Улица еды брала начало в Васкнарве, где развалины орденского замка и река Нарва образовали изумительный интерьер для открытого на два дня ресторана. В Васкнарве стряпала Палата вкусовых впечатлений, то есть организаторы фестиваля Трийну Аккерманн и Тауно Лаазик, получившие таким образом возможность пообщаться с посетителями тет-а-тет.