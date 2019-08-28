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"Дышать получалось и иголки в лицо тоже не летели"
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Тойлаские добровольные морские спасатели на себе испытали, каково это - ощутить себя терпящими бедствие на море и быть поднятым лебедкой со спасательного плота на вертолет. Ощущения оказались все же получше, чем можно было предположить на основании пугающих рассказов инструкторов.
Одной из частей учений морских спасателей "Тойла 2019" было совместное упражнение вертолета авиаотряда и спасателей на море. Для начала инструктор-спасатель Денис Первунин дал понять, что ждет на плоту морских спасателей, играющих роль терпящих бедствие.