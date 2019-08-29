Чт, 29.08.2019
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ОДИН ВОПРОС: Готово ли здание Кохтла-Ярвеской госгимназии к новому учебному году?

Хендрик Агур.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

1 сентября открывает двери новая Кохтла-Ярвеская госгимназия.

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии ХЕНДРИК АГУР: 

- Здание готово и почти все остальное тоже, чтобы учебная работа могла начаться. Но, как в случае любого нового строения, остались кое-какие недоделки и некоторые предметы мебели поступят позже, но мы из этого проблемы не делаем. Важно все-таки то, что государство много инвестировало и постаралось во имя того, чтобы Кохтла-Ярве получил себе новую госгимназию, а наша обязанность - достойно нести эту ответственность. Но здание зданием... Оно может быть приличным, но школу из школы делают все же люди и ценности, которые там создаются, и этим мы тоже занимаемся уже несколько месяцев. (ERR)

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