ОДИН ВОПРОС: Готово ли здание Кохтла-Ярвеской госгимназии к новому учебному году?

- Здание готово и почти все остальное тоже, чтобы учебная работа могла начаться. Но, как в случае любого нового строения, остались кое-какие недоделки и некоторые предметы мебели поступят позже, но мы из этого проблемы не делаем. Важно все-таки то, что государство много инвестировало и постаралось во имя того, чтобы Кохтла-Ярве получил себе новую госгимназию, а наша обязанность - достойно нести эту ответственность. Но здание зданием... Оно может быть приличным, но школу из школы делают все же люди и ценности, которые там создаются, и этим мы тоже занимаемся уже несколько месяцев. (ERR)