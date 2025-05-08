ПЕРЕДОВИЦА После старта важно следить и за дальнейшей дистанцией

В сегодняшнем номере "Северного побережья" мы более подробно рассказываем о надзоре Министерства образования и науки за школами Нарвы и о том, как в этом преимущественно русскоязычном городе происходит переход на обучение на эстонском языке. Если министр образования и науки Кристина Каллас говорит, что результаты лучше, чем она опасалась, мы хотим надеяться, что эта проверка была беспристрастной и объективной, а не сглаживала углы и не приукрашивала реальную картину.
Будем честны, большинство школ Нарвы уже много лет не относятся серьезно к преподаванию эстонского языка. Вместо этого были найдены и исследованы способы выполнения формальных требований без приложения каких-либо реальных усилий. В противном случае знание эстонского языка у учеников не было бы проблемой. Если в школах нет мотивации, то трудно ожидать того же от детей и родителей. Говорят, что изучение языка осложняется отсутствием практики, и вообще, зачем учить эстонский в городе, где большинство людей на нем не говорят. Но надеемся, что жителям Нарвы, а также Силламяэ и Кохтла-Ярве, Маарду и Ласнамяэ наконец станет ясно, что знание эстонского языка гарантирует их детям такие же перспективы, как и другим эстонским детям.
Переход на эстонский язык обучения еще далек от завершения и продлится до конца текущего десятилетия, пока все классы переходных школ не начнут обучаться на эстонском языке. Однако то, как вы стартуете, очень важно для успешного прохождения всей дистанции, а также важно следить за тем, чтобы все соблюдали установленные правила на всем пути, поскольку только на финише будет виден успех всей реформы.