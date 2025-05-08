ПЕРЕДОВИЦА После старта важно следить и за дальнейшей дистанцией

Будем честны, большинство школ Нарвы уже много лет не относятся серьезно к преподаванию эстонского языка. Вместо этого были найдены и исследованы способы выполнения формальных требований без приложения каких-либо реальных усилий. В противном случае знание эстонского языка у учеников не было бы проблемой. Если в школах нет мотивации, то трудно ожидать того же от детей и родителей. Говорят, что изучение языка осложняется отсутствием практики, и вообще, зачем учить эстонский в городе, где большинство людей на нем не говорят. Но надеемся, что жителям Нарвы, а также Силламяэ и Кохтла-Ярве, Маарду и Ласнамяэ наконец станет ясно, что знание эстонского языка гарантирует их детям такие же перспективы, как и другим эстонским детям.