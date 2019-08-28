Нарва не стала культурной столицей Европы

Решение международной независимой экспертной комиссии объявила ее председатель Беатрис Гарсиа, выразившая надежду, что оба города продолжат ту работу, которой занимались ранее, претендуя на звание культурной столицы.

Перед объявлением решения министр культуры Тынис Лукас сказал, что оба города - как Нарва, так и Тарту - проделали очень большую работу. "Сам процесс выдвижения кандидатов создал для всех наших городов, участвовавших в нем, очень хорошие возможности для увеличения важности и роли культуры в развитии городов и регионов. Поэтому всегда стоит развивать дальше и осуществлять все хорошие идеи", - сказал министр культуры Тынис Лукас.

Он отметил, что между Нарвой и Тарту уже сейчас царит дух крепкого сотрудничества, напомнив, что в Нарве действует колледж Тартуского университета, а в исполняемом на нарвском "Кренгольме" летнем спектакле "Кремлевские соловьи" на сцену выходят актеры тартуского Нового театра. В то же время нарвитянин Олег Писаренко активизировал джазовую жизнь Тарту.