Чт, 29.08.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Раннапунгерьяский мол остается в ожидании денежного корабля

Проблемой мест для портов на Чудском озере являются так называемые движущиеся пески, требующие строительства молов или частого углубления подъездных путей.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

План строительства мола в устье реки Раннапунгерья, которому исполнилось девять лет, отложен до лучших времен из-за нехватки денег. 

- Сегодня раннапунгерьяский мол не является для нас приоритетом, - отметил алутагузеский волостной старейшина Тауно Выхмар. - Предполагаемая стоимость его строительства настолько велика, что теперь у нас не хватит денег даже на его самофинансирование. И негде попросить денег на его строительство. Когда-нибудь мы обязательно пойдем с этим проектом дальше, но не в ближайшие годы.  

Место поселения каменного века в устье реки 

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