Раннапунгерьяский мол остается в ожидании денежного корабля

- Сегодня раннапунгерьяский мол не является для нас приоритетом, - отметил алутагузеский волостной старейшина Тауно Выхмар. - Предполагаемая стоимость его строительства настолько велика, что теперь у нас не хватит денег даже на его самофинансирование. И негде попросить денег на его строительство. Когда-нибудь мы обязательно пойдем с этим проектом дальше, но не в ближайшие годы.