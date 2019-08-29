ПЕРЕДОВИЦА: Завоеванная серебряная медаль

Ведь в течение последнего года участие в этом конкурсе давало много поводов для разговоров и подогревало надежды, а также создавало ощущение, будто с помощью этого титула Нарва станет лучше, красивее и еще культурнее, а также решатся многие большие проблемы, десятилетиями преследовавшие этот расположенный на восточной границе Эстонии город.

Значительное количество людей потратили много энергии, времени и, наверное, нервных клеток во имя того, чтобы победа досталась Нарве. Эти усилия не оказались напрасными. Нарва удостаивалась большого позитивного внимания и некоторые инициативы, порожденные ее выдвижением в кандидаты, станут, вероятно, традицией. Может быть, в ближайшие годы удастся также осуществить с Тарту такой проект культурного сотрудничества, который перекозыряет также оказавшуюся знаковой и сверхуспешной постановку "Кремлевских соловьев" на "Кренгольме". Однако главное - то, что в Нарве с выдвижением города на звание культурной столицы оказались активизированы множество людей, в которых выросла вера в свой город и в его возможности.