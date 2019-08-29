"Да, я болел за Нарву, хотя живу в Тарту". Комментарии простых людей

Прилагавшиеся около года усилия Нарвы стать в 2024 году культурной столицей Европы не принесли желаемого результата - в Министерстве культуры победителем финала этой "гонки" объявили Тарту. Но Нарва не и болеющие за нее люди не унывают.
Решение международной независимой экспертной комиссии объявила ее председатель Беатрис Гарсиа, выразившая надежду, что оба города продолжат ту работу, которой занимались ранее, претендуя на звание культурной столицы.
Перед объявлением решения министр культуры Тынис Лукас сказал, что оба города - как Нарва, так и Тарту - проделали очень большую работу. "Сам процесс выдвижения кандидатов создал для всех наших городов, участвовавших в нем, очень хорошие возможности для повышения важности и роли культуры в развитии городов и регионов. Поэтому всегда стоит развивать дальше и осуществлять все хорошие идеи", - сказал министр культуры Тынис Лукас.
Он отметил, что между Нарвой и Тарту уже сейчас царит дух крепкого сотрудничества, напомнив, что в Нарве действует колледж Тартуского университета, а в исполняемом на нарвском "Кренгольме" летнем спектакле "Кремлевские соловьи" на сцену выходят актеры тартуского Нового театра. В то же время нарвитянин Олег Писаренко активизировал джазовую жизнь Тарту.
На выбор Нарвы надеялись
Руководящий в Нарве торговыми центрами "Астри" и Фама" и при этом живущий в Тарту предприниматель Тармо Клейманн приехал именно в Нарву, чтобы узнать важную новость в компании своих хороших знакомых. "Я надеялся, что Нарва будет культурной столицей", - признался он.
- Да, я болел за Нарву, хотя живу в Тарту, - повторил Клейманн. - Для Нарвы это было более важно, чем для Тарту: Нарву надо больше развивать, а Тарту - город готовый, можно сказать.
Клейманн является одним из тех людей, кто развивает Нарву в сфере торговли и развития торговой недвижимости уже на протяжении многих лет. Он отмечает, что получи этот город титул культурной столицы, помощь от этого была бы неоценимая. "Я очень-очень хотел, чтобы Нарва выиграла", - гость из Тарту откровенно расстроен.
Известный ида-вируский репортер Аго Гашков, много работающий в том числе в Нарве, признался, что не ждал присуждения титула этому городу, но все же надеялся.
- Если бы выбрали Нарву, это был бы явно политический и необъективный выбор, и с тем, что выбрали Тарту я совершенно согласен, мне этот выбор нравится, - сказал Гашков.
Если бы Нарве все же присудили титул, то журналист не исключал бы вероятности, что этот город не справился бы:
- Были же культурные столицы, про которые считают, что они провалились. Например, говорят, что Вильнюс не удался. Однако если бы Нарва смогла сотрудничать и с Тарту, и с Раквере, и, может, Санкт-Петербургом, тогда получилось бы отлично! Другой вопрос: рядовых нарвитян это интересовало? Мне кажется, что нет.
Гашков резюмировал в своем рассуждении, что в сегодняшней ситуации Нарва, по сути, ничего не потеряла, особенно если вспомнить, что Тарту в первый раз тоже проиграл Таллинну гонку за титул культурной столицы 2011 года.
- Я был бы рад, если б нарвитяне теперь почаще бывали в Тарту и смотрели, как там готовятся к культурной столице и что предлагают, - посоветовал журналист.
Нарва должна продолжить эту игру
Активной пожилой нарвитянке Любови Щегловой, тоже пришедшей посмотреть видеотрансляцию из Таллинна и попереживать с согражданами, "Северное побережье" адресовало вопрос Аго Гашкова: интересна ли нарвитянам тема культурной столицы? Собеседница было согласилась, что, мол, это общее явление: "Никто не переживает ни за что, кроме того, что у него рядом с носом". Однако лично про себя Щеглова заверила, что ей это бесспорно важно: "Такой вопрос даже нелепо задавать", - оскорбилась она.
Позитивно настроенный руководитель нарвской общественной организации "Новый мост" Владимир Наумов и в неполучении городом титула видит плюсы.
- Это игра - и нам как команде надо продолжать играть, ведь если ты проиграл матч, то это не означает проигрыша турнира. Та программа, которая у Нарвы теперь есть, я считаю, должна выполняться. Ведь чем больше делалась эта подготовительная работа, тем больше появлялось интересных мыслей, вариантов, то есть накопился большой багаж. Не исключено, что новые идеи будут еще покруче, потому что мы не будем поставлены в какие-то обязательные рамки культурной столицы и так далее, - Наумов уверен, что Нарва свою выгоду получит все равно.
Нарва удостоилась признания
Художественный руководитель нарвской рабочей группы по участию в конкурсе, кинорежиссер и медиа-эксперт Ильмар Рааг выступил в социальных медиа с трогательным посланием. "Поздравляю Тарту. Они достойны этого титула. Однако в Нарве произошло что-то. Больше, чем прежде, я хотел бы сказать сегодня вечером: " Ich bin ... (как сказать на немецком "нарвитянин"?). Надежда этих людей обрести признание своего достоинства в этом городе оставила часть моей души где-то рядом со следами стоп моего деда", - отметил он.
Владимир Наумов.
Илья Смирнов
ВЛАДИМИР НАУМОВ:
Новые идеи будут еще покруче, потому что мы не будем поставлены в какие-то обязательные рамки культурной столицы.
Бывший министр госуправления Арто Аас утешил сторонников Нарвы тем, что наполовину русскоязычная песня рэпера Нублу "für Oksana", действие которой происходит именно в Нарве, для юной публики ценнее, чем титул культурной столицы.
Известный нарвский фотограф и одна из многих активистов выдвижения Нарвы в культурные столицы Анна Маркова призналась, что, придя домой, расплакалась. "Я пришла домой... и расплакалась. Сказать, что это было неожиданно - не верно. Тарту заслужили этот титул, выстрадали, заработали. Но сердце верило в чудо, потому что Нарве он был действительно нужнее. Несмотря на вытрепанные нервы, ссоры до криков, бессонные ночи команды, я рада, что была внутри этого водоворота. Это огромный опыт и, хочется верить, начало "цунами перемен", которые сделают этот милый город лучше", - написала она.
Пресс-представитель посольства Финляндии в Эстонии Ханнеле Валкеэниеми находит, что Нарва проделала отличную работу, что само по себе является победой.