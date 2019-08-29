"Да, я болел за Нарву, хотя живу в Тарту". Комментарии простых людей

Решение международной независимой экспертной комиссии объявила ее председатель Беатрис Гарсиа, выразившая надежду, что оба города продолжат ту работу, которой занимались ранее, претендуя на звание культурной столицы.

Перед объявлением решения министр культуры Тынис Лукас сказал, что оба города - как Нарва, так и Тарту - проделали очень большую работу. "Сам процесс выдвижения кандидатов создал для всех наших городов, участвовавших в нем, очень хорошие возможности для повышения важности и роли культуры в развитии городов и регионов. Поэтому всегда стоит развивать дальше и осуществлять все хорошие идеи", - сказал министр культуры Тынис Лукас.

Он отметил, что между Нарвой и Тарту уже сейчас царит дух крепкого сотрудничества, напомнив, что в Нарве действует колледж Тартуского университета, а в исполняемом на нарвском "Кренгольме" летнем спектакле "Кремлевские соловьи" на сцену выходят актеры тартуского Нового театра. В то же время нарвитянин Олег Писаренко активизировал джазовую жизнь Тарту.

На выбор Нарвы надеялись

Руководящий в Нарве торговыми центрами "Астри" и Фама" и при этом живущий в Тарту предприниматель Тармо Клейманн приехал именно в Нарву, чтобы узнать важную новость в компании своих хороших знакомых. "Я надеялся, что Нарва будет культурной столицей", - признался он.

- Да, я болел за Нарву, хотя живу в Тарту, - повторил Клейманн. - Для Нарвы это было более важно, чем для Тарту: Нарву надо больше развивать, а Тарту - город готовый, можно сказать.

Клейманн является одним из тех людей, кто развивает Нарву в сфере торговли и развития торговой недвижимости уже на протяжении многих лет. Он отмечает, что получи этот город титул культурной столицы, помощь от этого была бы неоценимая. "Я очень-очень хотел, чтобы Нарва выиграла", - гость из Тарту откровенно расстроен.

Известный ида-вируский репортер Аго Гашков, много работающий в том числе в Нарве, признался, что не ждал присуждения титула этому городу, но все же надеялся.

Аго Гашков ФОТО: Ilja Smirnov

- Если бы выбрали Нарву, это был бы явно политический и необъективный выбор, и с тем, что выбрали Тарту я совершенно согласен, мне этот выбор нравится, - сказал Гашков.

Если бы Нарве все же присудили титул, то журналист не исключал бы вероятности, что этот город не справился бы:

- Были же культурные столицы, про которые считают, что они провалились. Например, говорят, что Вильнюс не удался. Однако если бы Нарва смогла сотрудничать и с Тарту, и с Раквере, и, может, Санкт-Петербургом, тогда получилось бы отлично! Другой вопрос: рядовых нарвитян это интересовало? Мне кажется, что нет.