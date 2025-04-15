СВОДКА ПОЛИЦИИ В Алутагузе мужчина выстрелил в женщину из пневматической винтовки

В понедельник в полицию поступило сообщение о том, что в волости Алутагузе 71-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в женщину из пневматической винтовки. Скорая помощь отвезла женщину в больницу на обследование, а мужчину арестовали сотрудники полиции. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.
Также 14 апреля 49-летний мужчина распылил перцовый баллончик в своего соседа во время конфликта на лестничной клетке дома на улице Уускюла в Нарве. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.
Вечером 14 апреля на велосипедной дорожке в Нарве было совершено нападение на 18-летнего молодого человека. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.
В ночь на 15 апреля 49-летний мужчина избил женщину в квартире в Кохтла-Ярве. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.
Угрозы здоровью
Днем 14 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в дверях подъезда многоквартирного дома в Нарве находится агрессивно настроенный 39-летний мужчина, угрожающий своей бывшей сожительнице. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.
Мошенничество
В понедельник в полицию поступило сообщение о том, что 78-летней жительнице Нарвы в 12 часов дня позвонил мошенник. В звонке говорилось, что его дочь попала в больницу из-за дорожно-транспортного происшествия и ей срочно нужны деньги. Женщина сообщила мошенникам свой домашний адрес, после чего за деньгами пришел мужчина, которому женщина передала 3000 евро наличными. Конкретные обстоятельства дела о мошенничестве будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.