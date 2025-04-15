СВОДКА ПОЛИЦИИ В Алутагузе мужчина выстрелил в женщину из пневматической винтовки

Также 14 апреля 49-летний мужчина распылил перцовый баллончик в своего соседа во время конфликта на лестничной клетке дома на улице Уускюла в Нарве. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Вечером 14 апреля на велосипедной дорожке в Нарве было совершено нападение на 18-летнего молодого человека. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

В ночь на 15 апреля 49-летний мужчина избил женщину в квартире в Кохтла-Ярве. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Угрозы здоровью

Днем 14 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в дверях подъезда многоквартирного дома в Нарве находится агрессивно настроенный 39-летний мужчина, угрожающий своей бывшей сожительнице. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Мошенничество