Число взрослых, желающих изучать эстонский язык, в несколько раз превышает возможности государства. В обнародованном вчера аудите Государственного контроля в качестве проблем называются недостаточное финансирование из госбюджета, раздробленность организации обучения и нехватка учителей.

В Эстонии проживает, по разным оценкам, около трехсот тысяч взрослых, для которых эстонский язык не является родным. Из них более чем ста тысячам нужно подучиться, чтобы говорить и писать на эстонском языке на уровне, достаточном для участия в повседневной жизни, показывает исследование Таллиннского университета и Эстонского центра прикладных исследований "CentAR".