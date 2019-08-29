В руководстве Нарвы больше всех верил в культурную столицу Алексей Воронов, впоследствии осужденный

Окончательное выдвижение Нарвы на титул культурной столицы Европы 2024 года стало возможным благодаря политическому упрямству нарвского кардинала Алексея Воронова, когда остальные "моторы" уже, казалось, заглохли. По иронии судьбы (и благодаря собственным криминальным стараниям), новость о проигрыше Нарвы Воронов узнал, находясь в тюремной камере.
Нарва ввязалась в борьбу за титул культурной столицы Европы с легкой руки президента Керсти Кальюлайд в январе 2018 года, а для Тарту это и вовсе вторая попытка заполучить почетнейший европейский бренд.