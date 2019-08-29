В руководстве Нарвы больше всех верил в культурную столицу Алексей Воронов, впоследствии осужденный

Нарва ввязалась в борьбу за титул культурной столицы Европы с легкой руки президента Керсти Кальюлайд в январе 2018 года, а для Тарту это и вовсе вторая попытка заполучить почетнейший европейский бренд.

Если тартуский путь был сравнительно гладким, хотя и трудным - это естественно, то в Нарве процесс выдвижения сопровождался скандалом и неверием, непреодоленным в полной мере и поныне.