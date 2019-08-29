Чт, 29.08.2019
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В руководстве Нарвы больше всех верил в культурную столицу Алексей Воронов, впоследствии осужденный

Алексей Воронов.

ФОТО: Илья Смирнов

Окончательное выдвижение Нарвы на титул культурной столицы Европы 2024 года стало возможным благодаря политическому упрямству нарвского кардинала Алексея Воронова, когда остальные "моторы" уже, казалось, заглохли. По иронии судьбы (и благодаря собственным криминальным стараниям), новость о проигрыше Нарвы Воронов узнал, находясь в тюремной камере.

Нарва ввязалась в борьбу за титул культурной столицы Европы с легкой руки президента Керсти Кальюлайд в январе 2018 года, а для Тарту это и вовсе вторая попытка заполучить почетнейший европейский бренд.

Если тартуский путь был сравнительно гладким, хотя и трудным - это естественно, то в Нарве процесс выдвижения сопровождался скандалом и неверием, непреодоленным в полной мере и поныне.

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