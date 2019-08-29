В Ида-Вирумаа приезжают за хорошей зарплатой

Вчера Департамент статистики опубликовал данные, что средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа выросла за год на 9,3 процента и достигла во втором квартале этого года 1175 евро, что обеспечило ему в рейтинге уездов хорошее седьмое место. Позади остались, например, Пярнумаа с 1171 евро и Ляэне-Вирумаа с 1112 евро. Средняя по Эстонии брутто-зарплата равна 1419 евро и ида-вируский показатель составляет 82,8 процента от нее.

По данным Налогово-таможенного департамента, медианная выплата в Ида-Вирумаа составила во втором квартале 897 евро, что является, однако, самым низким показателем по сравнению с другими уездами. По всей Эстонии медианная выплата равнялась 1115 евро. Медианная выплата означает сумму, выше и ниже которой выплат поровну. Средняя брутто-зарплата, по данным Департамента статистики, была в абсолютном значении постоянно выше медианной выплаты.

В методике существуют и другие отличия, одним из самых значительных среди которых является то, что Департамент статистки учитывает при составлении рейтинга уездов предприятия и учреждения, расположенные и действующие в этом уезде, а Налоговый департамент распределяет получающих зарплату по уездам на основании того, где зарегистрировано их место жительства. Отсюда и можно сделать вывод, что среднюю зарплату в Ида-Вирумаа повышают те хорошо зарабатывающие люди, которые получают зарплату на здешних предприятиях и госучреждениях, а сами проживают в других местах.

Хотя по уровню медианной выплаты на одного жителя Ида-Вирумаа занимает последнее место, стоит отметить, что благодаря большому числу жителей тут выплатили во втором квартале в виде зарплаты (что можно воспринимать также как покупательную способность) примерно столько же, сколько в трех уездах - Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа и Ярвамаа - вместе взятых. В Ида-Вирумаа проживали 52439 получающих зарплату человек, которым в квартале выплатили в общем 164,3 миллиона евро.