Вс, 1.09.2019
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ВИДЕО: В Кохтла-Ярвескую государственную гимназию доставлены рояли "Estonia"

Будущие учащиеся Кохтла-Ярвеской государственной гимназии вносят концертный рояль "Estonia" в атриум.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В пятницу во второй половине дня в Кохтла-Ярвеской государственной гимназии состоялось важное событие: школа получила сразу два рояля "Estonia".

Один из них гимназии подарил сам директор и его привезли из Вильянди. "Я когда-то покупал рояли на аукционах, мы его слегка подновили, и он отлично подойдет для проектного класса black box", - сказал Агур.

А в первой половине дня директор лично доставил на прицепе из Таллинна в Кохтла-Ярве новехонький концертный рояль "Estonia", для приобретения которого устроили сбор пожертвований. Этот инструмент займет место в гимназическом атриуме.

Для установки роялей Агур позвал на помощь будущих учеников гимназии. За дело взялись в 16.00. После пары часов усилий оба инструмента заняли свои места, и в 18.00 один из них впервые зазвучал в стенах нового учебного заведения.

В воскресенье, 1 сентября, на церемонии открытия госгимназии за этот рояль сядет  один из самых выдающихся пианистов Эстонии Михкель Полл.

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