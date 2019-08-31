ВИДЕО: В Кохтла-Ярвескую государственную гимназию доставлены рояли "Estonia"

Один из них гимназии подарил сам директор и его привезли из Вильянди. "Я когда-то покупал рояли на аукционах, мы его слегка подновили, и он отлично подойдет для проектного класса black box", - сказал Агур.

А в первой половине дня директор лично доставил на прицепе из Таллинна в Кохтла-Ярве новехонький концертный рояль "Estonia", для приобретения которого устроили сбор пожертвований. Этот инструмент займет место в гимназическом атриуме.

Для установки роялей Агур позвал на помощь будущих учеников гимназии. За дело взялись в 16.00. После пары часов усилий оба инструмента заняли свои места, и в 18.00 один из них впервые зазвучал в стенах нового учебного заведения.