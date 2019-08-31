В модельных туфлях или в походных сапогах можно будет пройти осенью в концертный дом?

На остановившемся в конце прошлого года строительстве нового участка променада в окрестностях Йыхвиского концертного дома по-прежнему царит затишье, хотя волостное управление еще месяц тому назад заключило договор о продолжении работ с новой фирмой.
Когда "Северное побережье" в апреле впервые написало о том, что фирма члена Йыхвиского волостного собрания Романа Графа "Terre Ehitus", выигравшая тендер на строительство объекта стоимостью примерно в миллион евро, не продолжила работы из-за разногласий с волостным управлением, то волостной старейшина Макс Каур заверил, что строительство променада скоро продолжится.