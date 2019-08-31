ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Нарва

На гостендерах и различных прочих конкурсах серебро, или второе место, само по себе почти ничего не стоит. Так обстоит дело, по сути, и с конкурсом на звание культурной столицы Европы, в котором Нарва заняла второе место (или стала второй). Культурной столицей Европы в Эстонии может стать в 2024 году только один город - и это не Нарва, а Тарту.
Тем не менее, в истории случались и такие состязания, когда большей поддержки общественности удостаивался ставший вторым. Нечто подобное можно было наблюдать на этой неделе в среду вечером после объявления культурной столицы. Тарту поздравляли, однако очень многие выражали также мнение, что Нарва нуждалась и была более достойна этого титула.
Видно, нарвитяне и руководители этой кампании сумели проникнуть в души многих эстоноземельцев. И это само по себе тоже победа, которая может принести Нарве в будущем в случае энергичной деятельности городских властей даже еще большую пользу, нежели титул культурной столицы.
Вспомним также, что в центре Нарвы возле Петровской площади имеется памятник: мужчина сидит за шахматным столом. Пауль Керес так никогда и не стал чемпионом мира, однако в шахматном мире его до сих пор помнят, как Вечно Второго.