ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Нарва

На гостендерах и различных прочих конкурсах серебро, или второе место, само по себе почти ничего не стоит. Так обстоит дело, по сути, и с конкурсом на звание культурной столицы Европы, в котором Нарва заняла второе место (или стала второй). Культурной столицей Европы в Эстонии может стать в 2024 году только один город - и это не Нарва, а Тарту.