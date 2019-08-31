Из-за ремонта железнодорожного переезда Кохтла снова изменится маршрут автобусов

Железнодорожный переезд Кохтла (Ванакюла) в связи с ремонтом закрыт с 19.00 пятницы, 30 августа, до 20.00 понедельника, 2 сентября, из-за чего на это время изменится маршрут следования автобусов №43 и №114.

Автобус №43 (Кохтла-Нымме - Ийдла) после остановки "Täkumetsa" направится через Сомпа в Кохтла-Нымме и тем же путем проследует обратно в направлении Ийдла.

Остановки между остановками "Täkumetsa" и "Vanaküla" не обслуживаются и в Кохтла-Ярве автобус в основном заезжать не будет. В качестве исключения на остановку "Koidula" в Кохтла-Ярве заедут автобусы, отправляющиеся в воскресенье в 10.20 и 12.00 из Кохтла-Нымме и в 9.20 и 14.20 из Ийдла и в понедельник в 8.10, 9.10, 13.20, 14.20 и 15.35 из Кохтла-Нымме и в 7.10 и 14.20 из Ийдла.

- Поскольку ремонт пришелся ровно на начало учебного года, мы вместе с "Sebe" постарались найти наилучшее решение, чтобы учащиеся - как те, кто ездит в школу из Кохтла-Нымме в Кохтла-Ярве, так и те, кто ездит в школу из Кохтла-Ярве в Кохтла-Нымме, - смогли попасть на торжественный акт и на уроки первого школьного дня, а также вернуться домой, - сказал руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс.

В остальное время он посоветовал добираться на автобусе №43 из Кохтла-Нымме до остановки "Vanaküla", переходить железную дорогу пешком и ехать дальше в направлении Кохтла-Ярве на городском автобусе №15.

- На этой линии на время ремонта в ходу сразу два автобуса, оба следуют в обратном направлении до железнодорожного переезда. Расписание движения автобуса можно найти по адресу: peatus.ee, - сказал Лутс.

Автобус №114 (Йыхви - Мяэтагузе - Кохтла-Ярве - Йыхви) будет следовать из Мяэтагузе после остановки "Ereda" через Сомпа до остановки "Koidula" в Кохтла-Ярве и дальше в направлении Йыхви.

Автобусы, следующие из Йыхви через Кохтла-Ярве в Мяэтагузе, начиная с субботы с 6.20 будут следовать до остановки "Koidula" в Кохтла-Ярве, а оттуда обратно через Кукрузе и Сомпа в Мяэтагузе.

В Кохтла-Ярве в эти дни не обслуживаются остановки, расположенные между остановками "Lydia Koidula" и "Sompa teerist".