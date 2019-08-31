ПЕРЕДОВИЦА: Большой имиджевый кредит новой гимназии

Весной местный протест против того, что новая гимназия будет не полностью эстоноязычной, нашел отклик по всей стране. Мощная волна недовольства местной общины удивила и испугала также Министерство образования и науки. Переполох вокруг будущего гимназического образования в Кохтла-Ярве, несомненно, сказался также на выборах в Рийгикогу и повлиял отрицательно в первую очередь на результат Центристской партии.

Однако кипевшие вокруг гимназии страсти дали важный позитивный результат. Это открыло глаза очень многим людям, среди которых наверняка были и высокопоставленные чиновники в сфере образования, на недостаточное преподавание государственного языка и показало, что годами действовавшая в русскоязычных школах так называемая система 60/40 в языке обучения во многих школах была чистой формальностью и что обучение государственному языку в русскоязычных основных школах, мягко говоря, неудовлетворительное.

После того, как гимназию возглавил известный на всю страну школьный директор Хендрик Агур, страсти поутихли, поскольку исчезла угроза, что местные центристы захватят управление школой, как они это сделали в большинстве школ города, и появилась надежда, что Кохтла-Ярвеская гимназия станет учебным заведением, сфокусированным на предоставлении хорошего образования.