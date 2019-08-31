Вс, 1.09.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ОПРОС: Каких уроков не хватает в школьной программе?

ФОТО: Урмас Луйк

В воскресенье, 1 сентября, начинается учебный год.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Галина ТОНКОШКУРОВА:

- На основе своего жизненного опыта предположу, что уроков эстонского языка в русских школах. А повсеместно - духовного воспитания, мало дается знаний по эстетике, поведению, может быть даже религии - все должно быть без фанатизма, но чтобы подрастающее поколение знало как правильно себя вести.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Эльмира МЮЙРСЕПП: 

- Когда я закончила школу, знала и умела делать все, что необходимо взрослому человеку в самостоятельной жизни. Но сейчас, кажется, что выпускники совершенно не готовы - не хватает жизненных знаний, как выйти без проблем из разных ситуаций, как себя вести и так далее - уроков жизни. Что касается предметов - то разные есть, трудно что-то новое придумать, да и не надо.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сергей БОНДАРЕНКО: 

- Мне кажется, что маловато математики и географии. Или может быть и достаточно, но плохие методики - дети мало знают. Могу сравнить с Украиной - там дети более углубленно их изучают, думаю, что и во многих европейских странах тоже.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Елена ЛЕБЕДЕВА: 

- Моя дочка уже взрослая, так что про современную школу мало знаю. Но думаю, что молодежи не хватает нравственного воспитания, нет уважения к взрослым. Школа должна учить не только разным предметам, но и правильному поведению.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Наталья ЕФИМОВА:

- Думаю, что в современной школе всего достаточно, лишь бы учились и воспринимали то, что дается.

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