ОПРОС: Каких уроков не хватает в школьной программе?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Галина ТОНКОШКУРОВА: - На основе своего жизненного опыта предположу, что уроков эстонского языка в русских школах. А повсеместно - духовного воспитания, мало дается знаний по эстетике, поведению, может быть даже религии - все должно быть без фанатизма, но чтобы подрастающее поколение знало как правильно себя вести.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Эльмира МЮЙРСЕПП: - Когда я закончила школу, знала и умела делать все, что необходимо взрослому человеку в самостоятельной жизни. Но сейчас, кажется, что выпускники совершенно не готовы - не хватает жизненных знаний, как выйти без проблем из разных ситуаций, как себя вести и так далее - уроков жизни. Что касается предметов - то разные есть, трудно что-то новое придумать, да и не надо.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Сергей БОНДАРЕНКО: - Мне кажется, что маловато математики и географии. Или может быть и достаточно, но плохие методики - дети мало знают. Могу сравнить с Украиной - там дети более углубленно их изучают, думаю, что и во многих европейских странах тоже.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Елена ЛЕБЕДЕВА: - Моя дочка уже взрослая, так что про современную школу мало знаю. Но думаю, что молодежи не хватает нравственного воспитания, нет уважения к взрослым. Школа должна учить не только разным предметам, но и правильному поведению.