Юные художники из Кохтла-Ярве заработали награды в России

Любознательные педагоги Кохтла-Ярвеской школы искусств Ольга Жаркова и Виктория Кривоглазова прочли об организации 18 международного пленэра в интернете и решили поучаствовать в заочном конкурсе "С чего начинается Родина" - отобрали и отправили 12 работ учеников. Трое авторов Анастасия Леонтьева, Анита Ныммисте и Елизавета Жаркова вместе с педагогами получили не просто приглашение на пленэр, но также гранд президента Российской Федерации Владимира Путина - все оплачивалось принимающей стороной. Осилить дорожные расходы делегации из сланцевого края помогло Кохтла-Ярвеское горуправление.

- Это было очень масштабное мероприятие, в лагере собралось более 600 человек из 38 регионов России и 30 стран мира, включая США, Австралию, Марокко и Канаду, - рассказывает Ольга. - Все привезли с собой работы, причем, можно было взять не только свои, но и других. Рисунок Лизы "Моя Родина" был удостоен серебряной награды, а "Концерт ко Дню независимости" Софии Герм - бронзовой медали.