Юные художники из Кохтла-Ярве заработали награды в России

Межнациональный пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле, организованный Межрегиональной молодежной общественной организацией "Дом Мира" собрал 600 участников из 30 стран, среди которых было трое учеников Кохтла-Ярвеской школы искусств.
Любознательные педагоги Кохтла-Ярвеской школы искусств Ольга Жаркова и Виктория Кривоглазова прочли об организации 18 международного пленэра в интернете и решили поучаствовать в заочном конкурсе "С чего начинается Родина" - отобрали и отправили 12 работ учеников. Трое авторов Анастасия Леонтьева, Анита Ныммисте и Елизавета Жаркова вместе с педагогами получили не просто приглашение на пленэр, но также гранд президента Российской Федерации Владимира Путина - все оплачивалось принимающей стороной. Осилить дорожные расходы делегации из сланцевого края помогло Кохтла-Ярвеское горуправление.