"Тепло сердец" подарило силламяэским детям насыщенные дни

Учредитель НКО "Тепло сердец" Анна Тыниссаар сказала, что они стараются два-три раза в год порадовать своих подопечных поездками, праздниками или какими-то другими полезными подарками. Средства для этого собирают во время разных благотворительных акций, но со временем появились и постоянные спонсоры, например, фирма "Ekast" всегда поддерживает мероприятия для ребят из детского дома и почти полностью оплатила их нынешнюю поездку.