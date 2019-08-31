"Тепло сердец" подарило силламяэским детям насыщенные дни

С понедельника по пятницу десять воспитанников силламяэского детского дома "Лоотус" отдыхали в СПА "Нарва-Йыэсуу" - оздоровительные и увлекательные мероприятия на летних каникулах им организовали друзья из таллиннского НКО "Тепло сердец" - эта благотворительная организация несколько лет назад взяла опеку над "Лоотусом".
Учредитель НКО "Тепло сердец" Анна Тыниссаар сказала, что они стараются два-три раза в год порадовать своих подопечных поездками, праздниками или какими-то другими полезными подарками. Средства для этого собирают во время разных благотворительных акций, но со временем появились и постоянные спонсоры, например, фирма "Ekast" всегда поддерживает мероприятия для ребят из детского дома и почти полностью оплатила их нынешнюю поездку.