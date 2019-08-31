Сб, 31.08.2019
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"Тепло сердец" подарило силламяэским детям насыщенные дни

Открывая "Тайны суши", ребята из "Лоотуса" смогли ощутить и новые для них вкусы.

ФОТО: Анастасия Кивистик

С понедельника по пятницу десять воспитанников силламяэского детского дома "Лоотус" отдыхали в СПА "Нарва-Йыэсуу" -  оздоровительные и увлекательные мероприятия на летних каникулах им организовали друзья из таллиннского НКО "Тепло сердец" - эта благотворительная организация несколько лет назад взяла опеку над "Лоотусом".

Учредитель НКО "Тепло сердец" Анна Тыниссаар сказала, что они стараются два-три раза в год порадовать своих подопечных поездками, праздниками или какими-то другими полезными подарками. Средства для этого собирают во время разных благотворительных акций, но со временем появились и постоянные спонсоры, например, фирма "Ekast" всегда поддерживает мероприятия для ребят из детского дома и почти полностью оплатила их нынешнюю поездку.

Анна рада, что в сотрудничестве с недоходным обществом "Progress Center" удалось организовать для ребят из "Лоотуса" активный отдых в Нарва-Йыэсуу. В детском доме сейчас живет четыре семьи, в которых воспитываются 30 детей. Большинство - маленькие, поэтому в поездку пригласили только десять человек от 9 до 14 лет, постаравшись придумать для них увлекательную программу неформального образования. 

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