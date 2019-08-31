В рамках партисипативного бюджета построят бытовки для пожарных

Если у спасательной техники пуртсеских добровольных пожарных дом имеется, то сами спасатели крова не имеют и вынуждены хранить свои личные вещи в углах гаража.

В рамках партисипативного бюджета Люганузеской волости в этом году для пуртсеских пожарных, в распоряжении которых сейчас имеется только гараж, построят бытовые помещения, где можно будет переодеваться и хранить вещи.