Сб, 31.08.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

В рамках партисипативного бюджета построят бытовки для пожарных

Если у спасательной техники пуртсеских добровольных пожарных дом имеется, то сами спасатели крова не имеют и вынуждены хранить свои личные вещи в углах гаража.

ФОТО: Пуртсеская добровольная спасательная служба

В рамках партисипативного бюджета Люганузеской волости в этом году для пуртсеских пожарных, в распоряжении которых сейчас имеется только гараж, построят бытовые помещения, где можно будет переодеваться и хранить вещи.

На голосование о нынешнем партисипативном бюджете Люганузеской волости были предложены только две идеи: строительство бытовок для пуртсеских добровольных пожарных и строительство трассы для диск-гольфа в Эрра. Если создание последней поддержали 55 человек, то бытовые помещения для пуртсеских пожарных посчитали нужными 70 голосовавших. 

Руководитель пуртсеских добровольных пожарных Андрус Кютт сказал, что уже в ходе сотрудничества с волостным управление выяснится, как будут построены помещения и на многое ли хватит предусмотренных на это 20000 евро. 

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