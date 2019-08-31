В рамках партисипативного бюджета построят бытовки для пожарных

В рамках партисипативного бюджета Люганузеской волости в этом году для пуртсеских пожарных, в распоряжении которых сейчас имеется только гараж, построят бытовые помещения, где можно будет переодеваться и хранить вещи.
На голосование о нынешнем партисипативном бюджете Люганузеской волости были предложены только две идеи: строительство бытовок для пуртсеских добровольных пожарных и строительство трассы для диск-гольфа в Эрра. Если создание последней поддержали 55 человек, то бытовые помещения для пуртсеских пожарных посчитали нужными 70 голосовавших.