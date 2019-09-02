БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ. В Нарвские дни оперы состоялась долгожданная премьера веселого "Юку"

В рамках Нарвских дней оперы 1 сентября состоялась мировая премьера мюзикла "Юку"; второй показ намечен на 8 сентября. "Юку" поставлен на эстонском языке, в Нарве представление сопровождается русскоязычными субтитрами. Сюжет основан на анекдотах, где одна комическая ситуация следует за другой.

Раймо Кангро (1949-2001) и Леэло Тунгла написали "Юку" еще в 1998 году, но это произведение долгое время оставалось в ящике. Нынче мюзикл представлен публике к 70-летию композитора.

Еще одним мощным представлением в рамках Нарвских дней стала "Норма" - эта классическая опера в современной постановке финского "Teatro Productions Ltd" открыла фестивальную программу.