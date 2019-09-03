ФК "Järve" вышел, наконец, из затяжного спада

ФК "Järve" в первой лиге одержал, наконец, победу после пяти поражений, однако случилось это во встрече с явным аутсайдером лиги тартуским "Welco" на домашнем стадионе и победа 2:1 досталась команде нелегко.
ФК "Järve" повел в счете в первом тайме после удара колумбийца Дувана Мосгуэра, однако после перерыва тартусцы сравняли счет. Победный гол на 79-й минуте встречи забил Райво Саар, забивший в этом сезоне уже 14 голов и ставший самым результативным игроком команды. На счету Мосгуэра 13 голов.
После сдачи в аренду латвийскому клубу высшей лиги "FK Daugavpils" одного из лидера команды - бразильца Юри Леллиса - у хорошо начавшего сезон "Järve" начался глубокий спад. Если весной команда шла от победы к победе и боролась на вершине рейтинга лиги за место в переходных играх лиги мастеров, то перед последним кругом, когда проведут еще девять игр, лучшая футбольная команда Кохтла-Ярве занимает лишь шестое место. Подняться выше ей будет сложно, поскольку от занимающего пятое место тартуского "Tammeka U21" она отстает уже на десять очков.
В лиге мастеров похожее положение у "Narva Trans", набравшего 32 очка и занимающего тоже шестое место. Борьба за пятое место с опережающим нарвитян на одно очко тартуским "Tammeka" еще предстоит осенью, однако первую четверку догнать будет уже невозможно.
На прошлой неделе "Trans", руководимый теперь прежним помощником тренера Олегом Курочкиным, взял шесть очков во встречах с отстающими от него в турнирной таблице командами. В середине недели нарвитяне выиграли 4:2 у "Kuressaare", главным тренером которого является получивший весной в нарвском клубе волчий билет латвийский тренер Дмитрий Калашников. В субботу "Trans" выиграл 3:0 у таллиннского "Kalev".