ФК "Järve" вышел, наконец, из затяжного спада

ФК "Järve" повел в счете в первом тайме после удара колумбийца Дувана Мосгуэра, однако после перерыва тартусцы сравняли счет. Победный гол на 79-й минуте встречи забил Райво Саар, забивший в этом сезоне уже 14 голов и ставший самым результативным игроком команды. На счету Мосгуэра 13 голов.

После сдачи в аренду латвийскому клубу высшей лиги "FK Daugavpils" одного из лидера команды - бразильца Юри Леллиса - у хорошо начавшего сезон "Järve" начался глубокий спад. Если весной команда шла от победы к победе и боролась на вершине рейтинга лиги за место в переходных играх лиги мастеров, то перед последним кругом, когда проведут еще девять игр, лучшая футбольная команда Кохтла-Ярве занимает лишь шестое место. Подняться выше ей будет сложно, поскольку от занимающего пятое место тартуского "Tammeka U21" она отстает уже на десять очков.

В лиге мастеров похожее положение у "Narva Trans", набравшего 32 очка и занимающего тоже шестое место. Борьба за пятое место с опережающим нарвитян на одно очко тартуским "Tammeka" еще предстоит осенью, однако первую четверку догнать будет уже невозможно.