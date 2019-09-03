Алутагузеские лыжники завоевали четыре медали на летнем ЧЭ

Уусталу на десятикилометровой трассе с результатом 27.02,3 стала лучшей в возрастном классе N20 и заняла второе место в женском зачете. Победившей в общем зачете Ханне-Брите Каазик Уусталу уступила всего 3,3 секунды. А всех остальных конкуренток она опередила более чем на 20 секунд.

Каспар Краувярк завоевал чемпионский титул на дистанции 15 километров в классе M20. В этом классе борьба за титул была внутренним делом алутагузеского клуба, так как Краувярк в равносильной борьбе с результатом 35.35 всего на 4,4 секунды опередил своего одноклубника Ване Вяхка. Братья-близнецы Данни-Рокко и Аллайн-Марко Антон заняли соответственно шестое и седьмое места. Райко Йоол из Ярвеского лыжного клуба стал девятым.

В мужском зачете время, показанное Краувярком и Вяхком, дало им соответственно седьмое и восьмое места.