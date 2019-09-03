ПЕРЕДОВИЦА: Будущее сельских гимназий под вопросом

Конечно, положение Ийзакуской и Тойлаской гимназий различается уже из-за географического расположения их самоуправлений, хотя число жителей в двух этих самоуправлениях отличается несильно. Если Ийзаку - это окруженный редконаселенными окрестностями поселок среди лесов и полей, то преимуществом Тойла является местоположение в пригородном районе, куда недалеко ехать как из Йыхви, так и из Силламяэ и даже из Кохтла-Ярве. Да еще расположение на территории живописного парка.

Хотя руководители обеих сельских гимназий с оптимизмом смотрят в будущее, тут следует все же проявить осторожность. Созданная полтора года назад для сохранения Ийзакуской гимназии баскетбольная академия не особо резко увеличила число ее учеников.

Тойлаская гимназия тоже, казалось бы, довольна своим положением, хотя, как известно, качеством обучения в ней (в том числе в части основной школы) довольны не все родители, часть из которых воспользовались возможностью перевести своих детей в Йыхвискую гимназию. Теперь появился еще один сильный конкурент в лице Кохтла-Ярвеской гимназии. Число жителей сокращается повсюду в уезде.