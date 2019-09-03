Вт, 3.09.2019
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Волость перераспределит зарплатные средства кивиылиских основных школ

Зарплатные средства Кивиылиской 1-й средней школы перераспределят так, чтобы хватило на покрытие фонда заработной платы и в маленьких школах.

ФОТО: klassileht.ee

Брешь в средствах на зарплаты учителей пяти волостных школ в размере 200000 евро частично закроют за счет двух кивиылиских основных школ, которые раньше могли использовать средства, оставшиеся после выплаты зарплаты учителям, на свое усмотрение.

Из пяти основных школ Люганузеской волости самостоятельно обеспечить средства, необходимые для выплаты зарплаты учителям, способны лишь две: Кивиылиская русская школа и Кивиылиская 1-я средняя школа. Эти две школы благодаря большему числу учащихся получают от государства больше зарплатных средств, чем требуется, и до сих пор школы могли тратить оставшуюся сумму на свое усмотрение. Поскольку в этом году волости необходимо найти 200000 евро на выплату зарплат в более маленьких школах, остающиеся в школах Кивиыли деньги решили пустить на закрытие брешей в фонде заработной платы. Деньги пойдут в числе прочего на выплату зарплат учителям гимназического звена Кивиылиской 1-й средней школы.

Это решение возмутило учителей Кивиылиской 1-й средней школы, которые направили волости запрос, в котором спрашивается, на каких правовых основаниях госбюджетную поддержку, предназначенную для основной ступени, используют на покрытие расходов на рабочую силу в гимназическом звене, каковы альтернативные варианты покрытия дефицита в расходах на рабсилу в маленьких школах, каковы были обоснования и аргументы, опираясь на которые решили использовать для покрытия расходов на рабсилу госбюджетную поддержку двух основных школ Кивиыли. "В случае если дополнительный бюджет будет принят и вследствие этого в Кивиылиской 1-й средней школе возникнут трудности с организацией учебной работы, оказанием опорных услуг и пр., то как волостное управление в таком случае планирует поддержать персонал школы, учащихся и их родителей?" - спрашивают 18 подписавшихся педагогов, которые указывают на то, что работники школы являются членами общины, и интересуются, почему их не привлекли к процессу принятия решения.

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