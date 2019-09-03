Волость перераспределит зарплатные средства кивиылиских основных школ

Брешь в средствах на зарплаты учителей пяти волостных школ в размере 200000 евро частично закроют за счет двух кивиылиских основных школ, которые раньше могли использовать средства, оставшиеся после выплаты зарплаты учителям, на свое усмотрение.
Из пяти основных школ Люганузеской волости самостоятельно обеспечить средства, необходимые для выплаты зарплаты учителям, способны лишь две: Кивиылиская русская школа и Кивиылиская 1-я средняя школа. Эти две школы благодаря большему числу учащихся получают от государства больше зарплатных средств, чем требуется, и до сих пор школы могли тратить оставшуюся сумму на свое усмотрение. Поскольку в этом году волости необходимо найти 200000 евро на выплату зарплат в более маленьких школах, остающиеся в школах Кивиыли деньги решили пустить на закрытие брешей в фонде заработной платы. Деньги пойдут в числе прочего на выплату зарплат учителям гимназического звена Кивиылиской 1-й средней школы.