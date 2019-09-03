Волость перераспределит зарплатные средства кивиылиских основных школ

Из пяти основных школ Люганузеской волости самостоятельно обеспечить средства, необходимые для выплаты зарплаты учителям, способны лишь две: Кивиылиская русская школа и Кивиылиская 1-я средняя школа. Эти две школы благодаря большему числу учащихся получают от государства больше зарплатных средств, чем требуется, и до сих пор школы могли тратить оставшуюся сумму на свое усмотрение. Поскольку в этом году волости необходимо найти 200000 евро на выплату зарплат в более маленьких школах, остающиеся в школах Кивиыли деньги решили пустить на закрытие брешей в фонде заработной платы. Деньги пойдут в числе прочего на выплату зарплат учителям гимназического звена Кивиылиской 1-й средней школы.

Это решение возмутило учителей Кивиылиской 1-й средней школы, которые направили волости запрос, в котором спрашивается, на каких правовых основаниях госбюджетную поддержку, предназначенную для основной ступени, используют на покрытие расходов на рабочую силу в гимназическом звене, каковы альтернативные варианты покрытия дефицита в расходах на рабсилу в маленьких школах, каковы были обоснования и аргументы, опираясь на которые решили использовать для покрытия расходов на рабсилу госбюджетную поддержку двух основных школ Кивиыли. "В случае если дополнительный бюджет будет принят и вследствие этого в Кивиылиской 1-й средней школе возникнут трудности с организацией учебной работы, оказанием опорных услуг и пр., то как волостное управление в таком случае планирует поддержать персонал школы, учащихся и их родителей?" - спрашивают 18 подписавшихся педагогов, которые указывают на то, что работники школы являются членами общины, и интересуются, почему их не привлекли к процессу принятия решения.