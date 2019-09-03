В минувшую пятницу в Кохтла-Ярвеском центре культуры молодые артисты балетной студии "Театральный сезон" представили спектакль "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". В зале было немного свободных мест, чему сотрудники центра культуры искренне радовались - не каждое мероприятие в сезон собирает такое количество публики, и даже отличная летняя погода не помешала. Балет вызвал эмоции у зрителей, а на глазах многих можно было увидеть искренние слезы. После представления публика долго не отпускала артистов, купая их в аплодисментах. Как добиваются таких успехов любители балета - об этом мы поговорили с руководителем коллектива, заслуженной артисткой Удмуртской республики, членом Международной организации по всем формам танца при ЮНЕСКО Оксаной Батуевой.