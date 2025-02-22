Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

КУЛЬТУРА

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: флаг Эстонии. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Нарвской арт-резиденции (NART) в пространстве комнаты киномеханика в 15.00 - открытие мультимедийной видеоинсталляции Джона МакГэрити "Transfiguration III" / "Ёмкости киномеханика".

* В Нарва-Йыэсуу в "Narva-Jõesuu Medical SPA" в 15.00 - концерт в честь Дня независимости. Выступают учащиеся городской музыкальной школы, танцевальная группа "Kullerkupp" и гость - "Tšellopoisid".

* В Нарве на Кренгольме в 16.00 - встреча с художником Таней Муравской и дискуссия по выставке "Родное слово".

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт-акт, посвященный 107-й годовщине Эстонской Республики. Главный исполнитель - Дэйв Бентон с дочерьми Сисси и Лизой. Вход свободный.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - концерт, посвященный 107-й годовщине Эстонской Республики.

СПОРТ​

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в шахматном зале на 3-м этаже в 10.30 - турнир по быстрым шахматам памяти Артема Еремеева.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из троих участников. Командам необходимо зарегистрироваться не позднее 20 февраля: merle.pikhoff@alutagusevald.ee.

* На стадионе Нарвского дома детского творчества в 12.00 - соревнования по авиамоделированию в классе "Airboat 2025".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" / ХК "Tornaado" (Таллинн).

РАЗНОЕ

* В Кивиыли на стадионе по ул. Виру с 10.00 до 13.00 - строительство снежного городка.

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