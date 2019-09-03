Тийт Салван: "Заседание волостного собрания или конференция оловянных солдатиков?"

Эпоха постправды и военный стиль управления добрались до Тойлаской волости. Случилось это одновременно с появлением Роланда Пеэтса во главе Тойлаского волостного собрания. Почему я так считаю и в чем это проявляется?
Экс-руководитель Департамента погранохраны, обещавший открытое и демократическое управление волостью, на сегодня собрал вокруг себя незыблемый круг депутатов, которые при принятии каких бы то ни было решений не размышляют над ними слишком долго. По крайней мере, не на заседаниях волостного собрания.
Членов волостного собрания даже хвалили за то, как быстро проведено очередное заседание и что никто его не затягивал своими бессмысленными вопросами. Уже давно стало обычным делом, что если кто-то и задает какие-нибудь вопросы по законопроекту или вносит предложения, то это я, крайне редко это делает кто-нибудь из длинного ряда преданных председателю волостного собрания депутатов, входящих в избирательный союз "Ühtne vald".
Почему это так? Причин не может быть много: или в штабе заранее условились, что в случае каких-либо предложений или критики в адрес проекта свое мнение не меняют и никакого обсуждения не начинают, или, в случае более трудных и требующих углубленного изучения проектов, депутаты просто не утруждаются ввести себя в курс темы и, для подстраховки, голосуют за проект - так, на всякий случай.
Экс-руководитель Департамента погранохраны, обещавший открытое и демократическое управление волостью, на сегодня собрал вокруг себя незыблемый круг депутатов, которые при принятии каких бы то ни было решений не размышляют над ними слишком долго.
Остается еще третья возможность: всем верным голосующим обещано сохранить их позицию в подведомственном волости учреждении, руководящем органе или любой иной роли. В любом случае, существует некий мистический элемент, позволяющий с непоколебимой последовательностью пропускать через волостное собрание все поступающие туда проекты. Точно, как в армии и в духе оловянных солдатиков.
Один из наиболее наглядных примеров искажения истины, если не сказать лжи, относится к минувшей весне, когда волостное собрание при рассмотрении волостного бюджета на 2019 год просто не учло предложения комиссии по образованию касательно содержания бюджета. Об инциденте можно было прочесть в статье "Северного побережья", в которой председатель волостного собрания назвал произошедшее "домыслами Салвана".
"Домыслы" состояли в том, что при составлении бюджета 2019 года даже не взвесили выделение 10000 евро в покрытие собственного финансирования ремонта крыши пюхайыэской церкви, хотя комиссия по образованию заблаговременно внесла соответствующее предложение. "Ко времени рассмотрения бюджета не поступило ни одного ходатайства с просьбой поддержать эту церковь", - могли мы прочесть в "Северном побережье" слова председателя волостного собрания. Неужели кто-то из нас солгал? Где истина? Да будет упомянуто, что после этой истории председатель волостного собрания извинился, но не здесь, не на страницах газеты.
Управляющая Тойлаской волостью центристская коалиция обещала ценить историческое культурное наследие и инициативное сотрудничество, проводить в деревнях и поселках выборы деревенских старейшин… К сожалению, проблема того, что вышеупомянутые обещания и еще более удачные идеи, занявшие целую страницу, даже не начали проводиться в жизнь и, по моей оценке, в свете теперешней культуры труда никогда не станут реальностью, продолжает усугубляться.
Окруженное ореолом честного и демократического стиля управления руководство не постеснялось поставить руководить ревизионной комиссией волостного собрания членов правящего союза "Ühtne vald". Так, на заседании волостного собрания 28 августа мы узнали, что эта же самая ревизионная комиссия начнет расследовать обстоятельства, при которых волость в течение 2019 года понесла расходы, разрешение на которые волостное собрание дало только на том же заседании - то есть, к сожалению, постфактум.
Ну, так, на всякий случай, и что с того, что расходы сделаны незаконно и с нарушением финансовой дисциплины - волостное собрание тем не менее приняло решение произвести расходы постфактум и одобрить все сделанное. Абсурд!
Мое обращение к депутатам на заседании волостного собрания, когда я сказал, что сейчас мы решаем легализовать решением волостного собрания сделки, проведенные безосновательно, не вызвало на заседании ни малейшего интереса или беспокойства. Действительно ли все мы на последнем заседании поняли, за что мы проголосовали? Очевидно, нет. Но ревизионной комиссии в любом случае желаю успеха!
Согласно сложившейся практике, управление ревизионной комиссией собрания не должно подчиняться правящей партии или союзу. В нашей открытой круглый год волости игнорирование этой общепризнанной практики, как и уход в небытие некоторых других традиций, проблемой не является. Но почему это так? Неужели жители нашей волости не имеют права быть частью европейского культурного пространства? Как бы там ни было, наше волостное собрание об этом не беспокоится и не отстаивает это.
Я был руководителем Тойлаской волости около десяти лет назад, очень давно, до объединения волостей. В качестве волостного старейшины и руководителя волостного собрания я прилагал усилия к тому, чтобы волость берегла своих жителей, считалась с их потребностями и ожиданиями и чтобы решения волости принимались с прицелом на более длительный срок, чем время до следующих выборов. К сожалению, я вижу, что трясина видимого благополучия затягивает нас все сильнее, и теперь уже в волости, ставшей в три раза больше прежней.
Желаю, чтобы люди, которые должны принимать решения в интересах волостных жителей, пробудились от летаргического сна. Чтобы они заняли ясную позицию и осмеливались задавать вопросы, которые действительно интересуют самих членов волостного собрания и жителей волости. Грустно видеть, как во время голосования на лицах многих голосующих читается мысль: с этим решением, конечно, не все в порядке, но что я тут буду бузить, в этот раз проголосую все-таки за.
Давайте прекратим такие формальные собрания, уважаемые депутаты! Волостное собрание - это не армия, а волость - не воинский штаб. Начнем же действовать в интересах жителей волости, а не в командной цепочке воображаемого штаба!