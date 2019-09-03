Тийт Салван: "Заседание волостного собрания или конференция оловянных солдатиков?"

Окруженное ореолом честного и демократического стиля управления руководство не постеснялось поставить руководить ревизионной комиссией волостного собрания членов правящего союза "Ühtne vald". Так, на заседании волостного собрания 28 августа мы узнали, что эта же самая ревизионная комиссия начнет расследовать обстоятельства, при которых волость в течение 2019 года понесла расходы, разрешение на которые волостное собрание дало только на том же заседании - то есть, к сожалению, постфактум.

Ну, так, на всякий случай, и что с того, что расходы сделаны незаконно и с нарушением финансовой дисциплины - волостное собрание тем не менее приняло решение произвести расходы постфактум и одобрить все сделанное. Абсурд!

Мое обращение к депутатам на заседании волостного собрания, когда я сказал, что сейчас мы решаем легализовать решением волостного собрания сделки, проведенные безосновательно, не вызвало на заседании ни малейшего интереса или беспокойства. Действительно ли все мы на последнем заседании поняли, за что мы проголосовали? Очевидно, нет. Но ревизионной комиссии в любом случае желаю успеха!

Согласно сложившейся практике, управление ревизионной комиссией собрания не должно подчиняться правящей партии или союзу. В нашей открытой круглый год волости игнорирование этой общепризнанной практики, как и уход в небытие некоторых других традиций, проблемой не является. Но почему это так? Неужели жители нашей волости не имеют права быть частью европейского культурного пространства? Как бы там ни было, наше волостное собрание об этом не беспокоится и не отстаивает это.

Я был руководителем Тойлаской волости около десяти лет назад, очень давно, до объединения волостей. В качестве волостного старейшины и руководителя волостного собрания я прилагал усилия к тому, чтобы волость берегла своих жителей, считалась с их потребностями и ожиданиями и чтобы решения волости принимались с прицелом на более длительный срок, чем время до следующих выборов. К сожалению, я вижу, что трясина видимого благополучия затягивает нас все сильнее, и теперь уже в волости, ставшей в три раза больше прежней.

Желаю, чтобы люди, которые должны принимать решения в интересах волостных жителей, пробудились от летаргического сна. Чтобы они заняли ясную позицию и осмеливались задавать вопросы, которые действительно интересуют самих членов волостного собрания и жителей волости. Грустно видеть, как во время голосования на лицах многих голосующих читается мысль: с этим решением, конечно, не все в порядке, но что я тут буду бузить, в этот раз проголосую все-таки за.