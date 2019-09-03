ОДИН ВОПРОС: Почему полицейские больше не дежурят у "зебр" в начале учебного года?

- В районах Нарвы, Йыхви и Кохтла-Ярве вместе с представителями самоуправлений были осмотрены окрестности всех школ и зафиксированы недочеты. Например, были проблемы с парковкой, в Нарве в одном месте краска на "зебре" поблекла. В соответствии с соглашением, к 1 сентября все эти недочеты должны были быть ликвидированы. Согласно поступившей на прошлой неделе обратной связи, они действительно устранены.

1 и 2 сентября мы отрядили к школам патрули. У нас имелась информация о торжественных актах во всех школах, и в соответствии с ней на месте дежурили полицейские. Возле пешеходных переходов полицейские больше не стоят. Они находятся рядом со школами, и если у человека возникнет какая-то проблема, он увидит, что полиция на месте, и сможет обратиться за помощью.