Вт, 3.09.2019
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Тынис Лукас: "Только на европейские деньги Эстонию Эстонией не сохранишь"

Tынис Лукас.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Министр культуры Тынис Лукас согласен с оценкой Госконтроля, что обучение взрослых эстонскому языку слишком зависит от европоддержки, а также просит у государства дополнительные деньги, чтобы целевое учреждение интеграции смогло предлагать бесплатные курсы большему числу желающих.

- В опубликованных на прошлой неделе результатах аудита Госконтроля отмечено, что изучать эстонский язык хотят в несколько раз больше взрослых, чем в состоянии обучать государство. В последний раз на бесплатные языковые курсы "разыграли в лотерею" около 1100 мест, и они оказались заполнены за несколько минут. Госконтроль указал, что частичная организация языкового обучения за счет внешних поддержек привела к неравномерности финансирования, и тут должна вырасти роль государства. Вы согласны с этим?  

- Да, конечно: только на европейские деньги Эстонию Эстонией не сохранишь. Те сферы деятельности, что важны для эстонского государства, мы должны быть в состоянии финансировать стабильно. 

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