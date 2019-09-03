Тынис Лукас: "Только на европейские деньги Эстонию Эстонией не сохранишь"

- В опубликованных на прошлой неделе результатах аудита Госконтроля отмечено, что изучать эстонский язык хотят в несколько раз больше взрослых, чем в состоянии обучать государство. В последний раз на бесплатные языковые курсы "разыграли в лотерею" около 1100 мест, и они оказались заполнены за несколько минут. Госконтроль указал, что частичная организация языкового обучения за счет внешних поддержек привела к неравномерности финансирования, и тут должна вырасти роль государства. Вы согласны с этим?