Вт, 3.09.2019
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Люганузеское волостное собрание списало долг 20-летней давности

На протяжении многих лет попытки сдать кивиылискую баню в аренду неоднократно проваливались.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Люганузеское волостное собрание решило списать остаток займа, выданного предприятию "Kiviõli Soojus" и остающегося невыплаченным уже 20 лет, если теплопредприятие направит эти деньги на инвестиции в общественную баню.

Город Кивиыли выдал заем кивиылискому теплопредприятию в начале 1990-х годов. Около двадцати лет назад предприятие вернуло две трети займа, однако последняя часть размером более 7000 евро, к которой за годы добавились проценты на сумму около 4000 евро, до сих пор не выплачена. Теперь АО "Kiviõli Soojus" обратилось к Люганузескому волостному собранию с просьбой погасить заем, чтобы предприятие смогло инвестировать эту сумму в общественную баню.

Нуждается в инвестициях

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