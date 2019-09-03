Люганузеское волостное собрание списало долг 20-летней давности

Город Кивиыли выдал заем кивиылискому теплопредприятию в начале 1990-х годов. Около двадцати лет назад предприятие вернуло две трети займа, однако последняя часть размером более 7000 евро, к которой за годы добавились проценты на сумму около 4000 евро, до сих пор не выплачена. Теперь АО "Kiviõli Soojus" обратилось к Люганузескому волостному собранию с просьбой погасить заем, чтобы предприятие смогло инвестировать эту сумму в общественную баню.