ГАЛЕРЕЯ: Ночь древних огней в Тойла была многолюдной

Чтобы сделать мероприятие интереснее, команды по традиции сперва изготовили скульптуры, которые подожгли с наступлением темноты. В конкурсе огненных скульптур приняла участие в общем чертова дюжина команд. После того как жюри оценило скульптуры и эффектность горения, объявили лучших. Специальные премии за хорошие идеи и соответствующее требованиям исполнение получили "Viru Keemia Grupp" и спа-отель "Toila". Награда за лучшие костюмы досталась детсаду "Naksitrallid". Достойным третьего места сочли бобра, которого смастерили НКО "Voka Tiik" и Вируский спортклуб. Блеснувшая спецэффектами Алутагузеская дружина заняла второе место. Достойным первого места в плане как идеи, так и исполнения был признан ключ, смастеренный командой Вируской тюрьмы.