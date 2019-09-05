Lidl в третий раз пробует открыть магазин в Йыхви

30 июля этого года Йыхвиское волостное управление на основании ходатайства предпринимателя-физического лица Калева Тера инициировало детальную планировку, целью которой является создание в будущем торгового центра по адресу: Пуру теэ, 5. На участке расположены старые гаражи, построенные Советской армией, когда там находилась воинская часть. Несколько лет назад там действовало предприятие по обслуживанию транспорта, и владельцем недвижимости площадью около 6000 квадратных метров до сих пор является ПФЛ "Kalev Tera Reisid". Недвижимость находится на краю Йыхвиского парка непосредственно по соседству со строящимся сейчас Парковым центром.

Под стройку - 3190 квадратных метров

Владелец недвижимости Калев Тера сказал, что поскольку процесс пока в самой начальной стадии, то он не желает ничего говорить об этом деле.

Однако специалист волостного управления по планированию Рихо Ныммик подтвердил, что за инициированием планировки стоит интерес Lidl к созданию там в будущем магазина. "Но сейчас какое-то время царит тишина. Очевидно, заинтересованное лицо и проектировщик занимаются этим делом", - отметил он.

В соответствии с ходатайством об инициировании планировки, желают наметить компактную зону застройки, где можно было бы возвести "целостное здание торговли, общепита или обслуживания", площадь под строением которого составит 3190 квадратных метров. В ходатайстве об инициировании планировки относительно будущего здания говорится, что "архитектурные условия строения исходят из сформировавшихся в регионе условий".

Представитель Lidl Eesti OÜ Тарво Кубья сказал, что не хочет говорить о расширении Lidl в Йыхви. "В общем мы об этих планах не говорим. Просто для этого существуют определенные причины, о которых мы не распространяемся, - сказал он. - Такое опубликование планов обычно не идет нам на пользу".

Проектный руководитель строящегося по соседству Паркового центра Аллан Мянд сказал, что поскольку Lidl планирует свой магазин по Пуру-теэ на той же стороне, где будет их торговый центр, то это является лучшим для них решением в смысле конкуренции, нежели то, если бы центр располагался, например, через дорогу. "Тут действуют свои логика и правила, как двигаются люди", - добавил он.