Lidl в третий раз пробует открыть магазин в Йыхви

Немецкая сеть магазинов низких цен Lidl присмотрела в Йыхви очередной участок, на котором планирует построить свой торговый центр.
30 июля этого года Йыхвиское волостное управление на основании ходатайства предпринимателя-физического лица Калева Тера инициировало детальную планировку, целью которой является создание в будущем торгового центра по адресу: Пуру теэ, 5. На участке расположены старые гаражи, построенные Советской армией, когда там находилась воинская часть. Несколько лет назад там действовало предприятие по обслуживанию транспорта, и владельцем недвижимости площадью около 6000 квадратных метров до сих пор является ПФЛ "Kalev Tera Reisid". Недвижимость находится на краю Йыхвиского парка непосредственно по соседству со строящимся сейчас Парковым центром.
Под стройку - 3190 квадратных метров
Владелец недвижимости Калев Тера сказал, что поскольку процесс пока в самой начальной стадии, то он не желает ничего говорить об этом деле.
Однако специалист волостного управления по планированию Рихо Ныммик подтвердил, что за инициированием планировки стоит интерес Lidl к созданию там в будущем магазина. "Но сейчас какое-то время царит тишина. Очевидно, заинтересованное лицо и проектировщик занимаются этим делом", - отметил он.
В соответствии с ходатайством об инициировании планировки, желают наметить компактную зону застройки, где можно было бы возвести "целостное здание торговли, общепита или обслуживания", площадь под строением которого составит 3190 квадратных метров. В ходатайстве об инициировании планировки относительно будущего здания говорится, что "архитектурные условия строения исходят из сформировавшихся в регионе условий".
Представитель Lidl Eesti OÜ Тарво Кубья сказал, что не хочет говорить о расширении Lidl в Йыхви. "В общем мы об этих планах не говорим. Просто для этого существуют определенные причины, о которых мы не распространяемся, - сказал он. - Такое опубликование планов обычно не идет нам на пользу".
Проектный руководитель строящегося по соседству Паркового центра Аллан Мянд сказал, что поскольку Lidl планирует свой магазин по Пуру-теэ на той же стороне, где будет их торговый центр, то это является лучшим для них решением в смысле конкуренции, нежели то, если бы центр располагался, например, через дорогу. "Тут действуют свои логика и правила, как двигаются люди", - добавил он.
Ранее Lidl дважды пытался открыть свой магазин в Йыхви. В первый раз - в 2005 году, когда сеть приобрела участок по улице Раквере, 29, пообещав построить там магазин, используя для этого не дешевую жесть, а камень. Тогда фирма искала участки по возможности поближе к центру города, а также заинтересовалась зданиями бывшего ресторана Fööniks и магазина Edu по улице Раквере, но тогдашнее горуправление не пожелало, чтобы эти здания снесли. Однако теперь сеть решила отказаться от расширения на Эстонию и вообще на страны Балтии и продала все свои участки. Йыхвиский участок позднее приобрела сеть Maxima, магазин которой там сейчас и работает. А, например, в Кохтла-Ярве участок по Ярвекюла-теэ продали Selver, который построил там свой магазин.
Волость встала на защиту старого дома культуры
Вторую попытку построить в Йыхви свой магазин Lidl предпринял в конце 2017 года, пожелав инициировать детальную планировку, которая предусматривала бы снос расположенного в центре города бывшего здания дома культуры и суда, построенного в стиле сталинской архитектуры, и замену его типовым зданием сети дешевых магазинов.
Волость сообщила девелоперу, что речь идет об участке с ценной городской средой и сохранение данного здания предусмотрено общей планировкой. Если же девелопер пожелает выполнить там строительные или реконструкционные работы, то следует провести архитектурный конкурс. Волостное управление дало понять, что расходы как на изменение планировки, так и на проведение архитектурного конкурса должен в этом случае покрыть девелопер, для чего нужно будет заключить с волостью договор о финансировании.
На состоявшемся в октябре того же года заседании волостного собрания волостной архитектор Андрес Тооме сказал, что волость не заинтересована в возведении на месте нынешнего здания безликой жестяной коробки, предусмотренной по первоначальному эскизу, а хочет, скорее, хотя бы частично сохранить историческое здание.
В процесс вмешался также Департамент охраны старины, решительно выступивший против сноса здания.
Lidl ответил на предъявленные волостью условия, что они неприемлемы для инвестора и сеть магазинов отказывается от планов развития на этой недвижимости.
Сеть магазинов намечает также строительство двух магазинов в Нарве, для чего приобрела недвижимость по Таллиннскому шоссе, 7 - для нее на сегодня выдано также разрешение на строительство. Второй участок расположен по проспекту Кангеласте, 37а, и предприятие пожелало получить для него право на застройку. Сейчас там расположен торговый центр Põhja, который должен пойти под снос.
Сеть розничной торговли Lidl
- Учрежденная в Германии сеть Lidl действует в 30 странах по всему миру.
- Во входящей в группу предприятий Schwarz сети работают около 260000 человек.
- Группа предприятий Schwarz (Kaufland, Lidl) - крупнейшая сеть розничной торговли продуктами в Европе, оборот которой составил в 2017 году 96,9 миллиарда евро.