Хандо Суттер: как минимум 3000 рабочих мест сохранится

Председатель правления концерна "Eesti Energia" Хандо Суттер, представивший в этот вторник деятелям профсоюзов шахтеров и энергетиков планы предстоящих сокращений, подтверждает, что это последнее крупное сокращение на данный момент и в ближайшие годы крупная энергетика обеспечит работой в Ида-Вирумаа как минимум 3000 человек.
- Во вторник вы сообщили, что "Eesti Energia" этой осенью сократит в Ида-Вирумаа еще 324 рабочих места. С учетом произошедших ранее в этом году сокращений рабочих мест на предприятиях крупной энергетики, общее число уже превышает 800. Почему эта цифра так велика?