Хандо Суттер: как минимум 3000 рабочих мест сохранится

- Во вторник вы сообщили, что "Eesti Energia" этой осенью сократит в Ида-Вирумаа еще 324 рабочих места. С учетом произошедших ранее в этом году сокращений рабочих мест на предприятиях крупной энергетики, общее число уже превышает 800. Почему эта цифра так велика?

- Это результат стечения нескольких обстоятельств. Если предстоящее сокращение вызвано в основном ростом цен квот на загрязнение, то прежние решения о сокращениях проистекали из того, что на более старых электростанциях в связи с выработкой проектного срока службы на пенсию отправятся энергоблоки общей мощностью 700 мегаватт вместе с работниками, многие из которых уже тоже были в пенсионном возрасте или работали по срочному договору. В связи с этим сократится объем потребляемого сланца и количество рабочих мест как на шахтах, так и среди обслуживающего персонала. Это было известно очень давно.