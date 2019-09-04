ФОТО ДНЯ: Открыта новая игровая площадка

Проект, который стартовал еще в начале 2017 года и финансировался в основном из меры "Leader" Европейского союза, в мае этого года дошел до стадии строительства, и работы успели завершить в срок - к середине июля.

Спортивно-игровая площадка, занимающая участок в 3000 квадратных метров перед народным домом, поделена на шесть зон. В центре находится поле для мини-футбола с газоном и разметкой. За ним расположена зона для малышей с песочницей и игровым городком, а также комплекс для лазанья для ребят постарше. Есть также баскетбольная площадка, рядом с ней - тренажерный городок, установлены стол для настольного тенниса, скамейки и урны, в качестве озеленения высажены кусты сирени.