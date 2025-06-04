ДЕФИЦИТ В четверг в продажу поступит более 3000 билетов на генеральную репетицию праздника танца

"До сих пор билеты на праздник танца раскупались за считанные минуты. Три представления праздника танца смогут посетить 33 000 зрителей. По словам руководителя ЦУ Эстонского праздника песни и танца Маргуса Тоомла, интерес к празднику танца очень высок: “Мы рады, что благодаря генеральной репетиции сможем немного смягчить нехватку билетов на праздник танца и предоставить еще более чем 3000 человек возможность увидеть представление."

В основном генеральная репетиция предназначена для приглашенных гостей: например, для руководителей танцевальных коллективов, членов организационных комитетов, репрессированных, членов Союза многодетных семей, Палаты людей с ограниченными возможностями и участников и спонсоров различных благотворительных проектов.

По словам Тоомла, и на предыдущих праздниках удавалось направить часть билетов на генеральную репетицию в свободную продажу после того, как определялось точное количество приглашений, распределенных между различными организациями."

Генеральная репетиция праздника танца состоится в четверг, 3 июля, в 14 часов на стадионе Калев. На генеральной репетиции праздника танца будет также организован письменный перевод для людей с нарушениями зрения.