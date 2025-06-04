ДЕФИЦИТ В четверг в продажу поступит более 3000 билетов на генеральную репетицию праздника танца

3185 билетов на генеральную репетицию праздника танца „Iseoma" поступят в продажу в четверг, 5 июня, в 12 часов.
"До сих пор билеты на праздник танца раскупались за считанные минуты. Три представления праздника танца смогут посетить 33 000 зрителей. По словам руководителя ЦУ Эстонского праздника песни и танца Маргуса Тоомла, интерес к празднику танца очень высок: “Мы рады, что благодаря генеральной репетиции сможем немного смягчить нехватку билетов на праздник танца и предоставить еще более чем 3000 человек возможность увидеть представление."
В основном генеральная репетиция предназначена для приглашенных гостей: например, для руководителей танцевальных коллективов, членов организационных комитетов, репрессированных, членов Союза многодетных семей, Палаты людей с ограниченными возможностями и участников и спонсоров различных благотворительных проектов.
По словам Тоомла, и на предыдущих праздниках удавалось направить часть билетов на генеральную репетицию в свободную продажу после того, как определялось точное количество приглашений, распределенных между различными организациями."
Генеральная репетиция праздника танца состоится в четверг, 3 июля, в 14 часов на стадионе Калев. На генеральной репетиции праздника танца будет также организован письменный перевод для людей с нарушениями зрения.
Генеральная репетиция представления – это первый момент, когда и танцевальная семья, и зрители смогут впервые увидеть представление во всей его красе, таким, каким оно должно быть. Узоры и танцы на поле создадут более 10 000 танцоров из разных уголков Эстонии. Нынешний праздник танца, основанный на региональном принципе, ставит в центр внимания местную идентичность. По сравнению с предыдущими праздниками, региональный подход позволил привлечь больше танцоров из разных мест Эстонии, чем когда-либо прежде.
Главный постановщик XXI Праздника танца „Iseoma" Хелена-Мариана Рейманн пояснила, что праздник танца расскажет историю пути к своим корням, где у каждого региона есть своя собственная история. Главная идея праздника несет послание о том, что хотя мы и малочисленный народ, нас обогащают обычаи, традиции, танцы, песни, игры и музыкальные истории из разных уголков Эстонии. Как у каждого региона есть свое дыхание, так и в каждом роду есть яркие личности и истории. Именно поэтому предстоящий праздник танца рассказывает о пути на встречу к своим корням.
Первое представление праздника танца состоится в четверг, 3 июля, в 19 часов. Второе представление - 4 июля в 11 часов, третье представление - в 18 часов. Третье представление праздника танца будет также транслироваться по государственному телевидению.
Бесплатный концерт народных музыкантов состоится 4 июля в 14 часов на площади Вабадузе. Торжественное шествие и концерт-открытие праздника песни пройдут 5 июля, а большой концерт праздника песни - 6 июля. Билеты как на все три представления праздника танца, так и на воскресный большой концерт праздника песни полностью распроданы. В то же время на субботний концерт-открытие праздника песни пока еще остается половина билетов.