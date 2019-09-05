Эрик Гамзеев: "Нарва нуждается в новых больших мечтах"

О том, что Тарту - город хороших мыслей, слышали, наверное, большинство эстонцев. Однако о том, что слоганом Нарвы является "Город хорошей энергии", знают, пожалуй, даже не все асы радиовикторины "Mnemoturniir".
Какой энергии стоит ждать от Нарвы в будущем, когда турбины тамошних электростанций постепенно уйдут в климатический отпуск, напомнившие о существовании Нарвы "Кремлевские соловьи" споют свои песни, вожделенный и пробудивший большие надежды титул культурной столицы уйдет все же к городу хороших мыслей, а столица отдаст пограничному городу лишь один кусок от Академии внутренней обороны, именуемый колледжем?
Какими же станут те новые источники энергии, которые сохранят сияющую огнями Нарву для остальной Эстонии и в то же время придадут местным людям задора, чтобы делать свой город лучше, ощущая, что они могут при этом рассчитывать на поддержку остальной Эстонии?
Это действует, конечно, хорошо, когда, бормоча про Оксану, Нублу обращает стрелы внимания на какое-то время на Нарву, как десятки лет назад сделал это в более мягкой форме и "Singer Vinger", объявивший, что Айно в отглаженной юбке - одна из самых славных девчонок Нарвы. Круто, если какой-то музыкальный клип в состоянии вызвать такой большой интерес и эмоциональную ассоциацию с Нарвой.
Однако это не компенсирует те большие разрушенные мечты, осуществления которых долго ждала Нарва. Конечно, Нарва много выиграла от выдвижения своей кандидатуры в культурные столицы. Прежде всего - известность и поддержку остальной Эстонии.
Ценнейшее, что Нарва заслужила, баллотируясь в культурные столицы, - это вспыхнувшие в ходе этого процесса у местных активных людей энергия и желание действовать.
Один из знаменитейших связанных с Нарвой больших людей Эстонии Пауль Керес, фигура которого сидит теперь также за шахматной доской на краю Петровской площади, так и не стал чемпионом мира, однако в качестве вечно второго завоевал симпатию очень многих любителей шахмат. О Нарве рассказывают также в последнее время все больше хороших и интересных историй. Побывать в Нарве стало делом чести. Сразу видно, что ты не настоящий эстонец, если не бывал в Нарве, сказал бы сегодня Иван Орав.
Еще четыре-пять лет назад Нарва ассоциировалась у большей части жителей Эстонии прежде всего с очагом угрозы, только и ждущим стартового выстрела для запуска донбасского сценария. Сейчас даже смешно вспоминать об этом. Изменение такого образа мышления - само по себе очень большое дело, однако еще более сложен вопрос, как конвертировать этот капитал в увеличение благополучия города Нарва и ее людей.
Ценнейшее, что Нарва заслужила, баллотируясь в культурные столицы, - это вспыхнувшие в ходе этого процесса у местных активных людей энергия и желание действовать. Да, при руководстве всем этим процессом весомую роль сыграли, так сказать, пришлые силы, будь то президент Керсти Кальюлайд, организатор мероприятий Хелен Силдна или занимавший в заключительной фазе пост художественного руководителя кинодеятель Ильмар Рааг. Однако главный груз несли все же местные люди, вложившие в это много своего свободного времени, мечтая и надеясь, что таким образом можно будет повернуть развитие своего родного города от плена прошлого в будущее.
Сейчас, когда большой приз ускользнул из рук, главный вопрос в том, как сохранить эту энергию таким образом, чтобы ее не задушили чувство пустоты или жажда местных городских правителей удержаться у власти. В их глазах не управляемо растущая гражданская активность может привести к свержению державшейся десятилетия муниципальной власти. В то же время и они сами, и нарвские гражданские активисты, знают, что для достижения крупных перемен в нарвских коридорах власти необходим умеренный смерч, и следующая возможность для него появится уже через два года.
Недавний процесс выдвижения кандидатуры тоже показал, что почти невозможно стать культурной столицей, когда местная власть, несмотря на формальную поддержку, почти каждым жестом языка тела демонстрирует, что на самом деле этот титул не особо-то и нужен. Городская власть, по непонятным причинам придирающаяся к музею или местному театральному дому, не может являться всерьез воспринимаемым другом культуры.
Для поддержки вспыхнувшей среди активных людей Нарвы хорошей энергии надо найти новые большие мечты, а также не останавливаться на полпути к ним, как бывало прежде. Значительное увеличение Нарвского колледжа до крупного международного учебного заведения могло бы стать одной из таких целей. Между прочим, в предвыборной программе партии премьер-министра Юри Ратаса - Центристской - тоже имеется обещание создать в Нарве ИТ-колледж имели Пауля Кереса. Нет признаков, чтобы имелся повод достать из кармана штемпель "Сделано!".
Имея в виду будущее города, важно также, насколько решительно будет действовать государство при создании Нарвской госгимназии и формировании ее команды. Внесенные под давлением общественности изменения в Кохтла-Ярве, увенчавшиеся недавним открытием госгимназии, достойны подражания и в Нарве. А возможно также, что еще какая-нибудь большая мечта еще только проклевывается.
Но перед тем, как перейти к большим вещам, нужно суметь оценить также более мелкие. Нарва не стала, правда, культурной столицей Европы, однако с 23 сентября она вновь станет осенней столицей Эстонии. Если Нарвский оперный фестиваль на этой неделе завершится, то через несколько недель начнется фестиваль "Station Narva". На месте будут тогда Нублу и, наверное, Оксана тоже. И осталось подождать всего год, как в Нарве будет построен, наконец-то, первый современный бассейн.