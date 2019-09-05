Эрик Гамзеев: "Нарва нуждается в новых больших мечтах"

Какой энергии стоит ждать от Нарвы в будущем, когда турбины тамошних электростанций постепенно уйдут в климатический отпуск, напомнившие о существовании Нарвы "Кремлевские соловьи" споют свои песни, вожделенный и пробудивший большие надежды титул культурной столицы уйдет все же к городу хороших мыслей, а столица отдаст пограничному городу лишь один кусок от Академии внутренней обороны, именуемый колледжем?

Какими же станут те новые источники энергии, которые сохранят сияющую огнями Нарву для остальной Эстонии и в то же время придадут местным людям задора, чтобы делать свой город лучше, ощущая, что они могут при этом рассчитывать на поддержку остальной Эстонии?

Это действует, конечно, хорошо, когда, бормоча про Оксану, Нублу обращает стрелы внимания на какое-то время на Нарву, как десятки лет назад сделал это в более мягкой форме и "Singer Vinger", объявивший, что Айно в отглаженной юбке - одна из самых славных девчонок Нарвы. Круто, если какой-то музыкальный клип в состоянии вызвать такой большой интерес и эмоциональную ассоциацию с Нарвой.

Однако это не компенсирует те большие разрушенные мечты, осуществления которых долго ждала Нарва. Конечно, Нарва много выиграла от выдвижения своей кандидатуры в культурные столицы. Прежде всего - известность и поддержку остальной Эстонии.

Ценнейшее, что Нарва заслужила, баллотируясь в культурные столицы, - это вспыхнувшие в ходе этого процесса у местных активных людей энергия и желание действовать.

Один из знаменитейших связанных с Нарвой больших людей Эстонии Пауль Керес, фигура которого сидит теперь также за шахматной доской на краю Петровской площади, так и не стал чемпионом мира, однако в качестве вечно второго завоевал симпатию очень многих любителей шахмат. О Нарве рассказывают также в последнее время все больше хороших и интересных историй. Побывать в Нарве стало делом чести. Сразу видно, что ты не настоящий эстонец, если не бывал в Нарве, сказал бы сегодня Иван Орав.

Еще четыре-пять лет назад Нарва ассоциировалась у большей части жителей Эстонии прежде всего с очагом угрозы, только и ждущим стартового выстрела для запуска донбасского сценария. Сейчас даже смешно вспоминать об этом. Изменение такого образа мышления - само по себе очень большое дело, однако еще более сложен вопрос, как конвертировать этот капитал в увеличение благополучия города Нарва и ее людей.