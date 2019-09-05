На шахте "Estonia" потеряет работу каждый седьмой шахтер

"Eesti Energia" сообщил во вторник, что нынешней осенью на расположенных в Ида-Вирумаа предприятиях крупной энергетики сократят еще 324 рабочих места, из них 225 - шахтерских. "Главным образом это будут рабочие места на шахте "Estonia", - отметил председатель правления "Enefit Kaevandused" Андрес Вайнола, по словам которого, среди занимающихся перевозкой и складированием сланца будут сокращены около пары десятков человек. Сокращения в этот раз обойдут разрез "Narva", ведь там крупное сокращение уже состоялось в первой половине этого года.