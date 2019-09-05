На шахте "Estonia" потеряет работу каждый седьмой шахтер

В ближайшие недели на шахте "Estonia" предстоит принимать тяжелые и болезненные решения о том, кто войдет в список сокращаемых, а кто останется на работе - предстоящее большое сокращение на "Eesti Energia" больше всего коснется шахты "Estonia", где лишними окажутся около пары сотен работников, то есть каждый седьмой шахтер.
"Eesti Energia" сообщил во вторник, что нынешней осенью на расположенных в Ида-Вирумаа предприятиях крупной энергетики сократят еще 324 рабочих места, из них 225 - шахтерских. "Главным образом это будут рабочие места на шахте "Estonia", - отметил председатель правления "Enefit Kaevandused" Андрес Вайнола, по словам которого, среди занимающихся перевозкой и складированием сланца будут сокращены около пары десятков человек. Сокращения в этот раз обойдут разрез "Narva", ведь там крупное сокращение уже состоялось в первой половине этого года.