ПЕРЕДОВИЦА: "Хорошо, что хоть так обошлось" - это не решение

Да, всегда может быть хуже и всегда можно спросить, какое решение в сложившейся ситуации было бы лучше - каким образом избежать этих сокращений?

Однако если сложить все рабочие места, сокращенные концерном "Eesti Energia" в Ида-Вирумаа в течение этого года, то цифра получится уже в несколько раз больше - 840. Если добавить к этому тот факт, что данные рабочие места оплачиваются гораздо выше среднего как по Ида-Вирумаа, так и по Эстонии в целом, то становится ясно, что исчезновение такого большого количества хороших рабочих мест за короткий срок окажет на уезд очень сильное негативное влияние.

К тому же для Ида-Вирумаа каждое сокращенное рабочее место в "Eesti Energia" можно умножить на два, поскольку в общих чертах примерно столько же рабочих мест пропадет на предприятиях, обслуживающих шахты и электростанции. Добавим к этому недополученные налоги на рабочую силу и налог на ресурсы из-за значительного снижения объема добычи сланца, и получается весьма неутешительная картина.