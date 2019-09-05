Рождество не за горами - Нарва уже ищет солидную ель

Ожидается, что высота рождественской ели над поверхностью, то есть после установки дерева в специальный колодец на Петровской площади, составит 14-16 метров. "Ель должна быть презентабельной, прямой, пышной, равномерной", - сказано в пояснении.

Владельцы подходящих елей могут делать предложения в Нарвский департамент горхозяйства до 13 сентября. Предполагаемая местными властями общая сумма тендера - 11369 евро, включая налог с оборота.

Ель должна быть доставлена в Нарву и установлена на Петровской площади 22-23 ноября, демонтирована и утилизирована - ориентировочно 17 января 2020 года.

В прошлые годы рождественские ели для центральной площади Нарвы городские власти приобретали, следуя лучшим тендерным предложениям, у частных владельцев как в пригородных садоводческих товариществах, так и в соседних самоуправлениях, а однажды дерево везли даже из Йыхвиской волости.

Учитывая усиливающийся дефицит подходящих приличных елей, да при этом еще растущих в транспортной доступности, а также заботясь о сохранении природы, Нарва в начале нынешнего десятилетия взвешивала возможность приобрести искусственную елку для центральной площади; на это так и не решились. Затем, в 2014 году, местные власти решили нарядить растущие возле площади ели.