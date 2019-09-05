Кохтла-ярвеские шахматисты дебютировали в Чехии

Соревнования проходили на горнолыжном курорте Коуты-над-Десной в Чехии. Дети соревновались в четырех возрастных группах U8, U10, U12, U14. В группе до 14 лет успешно выступила Виктория Рудник, одержав пять побед в девяти партиях и в итоге заняв четвертое место среди девушек. В группе U8 успешно дебютировал Владислав Цыганов, выигравший четыре из девяти партий и две игры свел в ничью. Результат - восьмое место.

Александре Леонтьевой пришлось соревноваться с более опытными соперниками и с более высоким индивидуальным рейтингом. В группе U12 у нее десятое место среди девочек.