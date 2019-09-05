Чт, 5.09.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

ОДИН ВОПРОС: Что станет с русскоязычными школами?

Юри Ратас.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Из нынешних коалиционных партий как "Isamaa", так и EKRE говорили о необходимости полностью перевести систему образования на эстонский язык. В Рийгикогу у премьер-министра спросили, какова позиция правительства в отношении будущего русскоязычного образования.

Премьер-министр ЮРИ РАТАС:

- Если говорить о языковой и образовательной политике, то для этой коалиции эта тема, на мой взгляд, очень важна, очень приоритетна. И проистекает это из желания всех трех партнеров очень серьезно вкладываться, ведь мы хотим, чтобы преподавание эстонского языка в Эстонии улучшалось с каждым днем. Эти шаги связаны не только с гимназией, эти шаги связаны также с основной школой, детсадом. /.../ Так что это общее желание, чтобы наши дети, говорящие на другом языке, получали более качественное обучение эстонскому языку в гораздо большем объеме и более интенсивно, так, чтобы ничего не лишали. Это действительно конкретное желание данной коалиции.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ