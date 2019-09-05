Люганузе снова приглашает на ярмарку

- Торговцев с каждым годом все больше, нынче уже набралось трехзначное число, - рада одна из главных организаторов ярмарки Анне Каламяэ из Люганузеского деревенского общества.

Некоторые новые торговцы сами разузнали о люганузеской ярмарке и решили поучаствовать, но организаторы и сами искали продавцов и разослали немало приглашений. Не все утруждаются ответить, но есть и те, кто регистрируется или сообщает, что в этом году никак не получится, но в следующий раз непременно.

- На прошлых ярмарках нам было трудно найти торговцев продуктами питания, в этом году их довольно много. Предлагают колбасу, ветчину, хлеб, копченую рыбу, причудский лук, чеснок и, конечно же, мед, - перечислила Каламяэ первое, что пришло в голову.

Один торговец привезет на ярмарку халву и конфеты ручной работы. Из Латвии он или из Литвы, Каламяэ точно не помнит, но он сам узнал о ярмарке и сообщил о желании поучаствовать. Из тех же краев приедет один питомник, но на ярмарке будут и эстонские питомники - в общем минимум шесть-семь.

На ярмарку повезут овчины, керамику, дары сада и огорода, лесные ягоды и грибы, многие привезут изделия ручной работы, будут и несколько старьевщиков.

- Машины у нас на этот раз другие, вместо "Møller Auto" приедет "Silberauto"; будут пеллетные печи и немного сельскохозяйственной техники. Можно будет купить кур, гусей и уток; кроликов, вроде бы, тоже. Одна женщина приедет показать, как прясть пряжу из кроличьего меха. Она вроде бы тоже возьмет с собой кроликов, но не на продажу; продавать их будет кто-то другой.

Большее число продавцов означает, что ярмарочная площадь расширится и займет больше территории по другую сторону дороги.

Впервые будет продавать на ярмарке свои билеты "Eesti Kontsert".

Тоже в первый раз на ярмарку приедет оркестр - Кундаский городской оркестр.

- Духовые инструменты и ярмарка очень хорошо сочетаются, - убеждена Каламяэ.

Впервые на ярмарку приедет и прорицательница. Эта женщина из южной Эстонии уже бывала на дне волости, теперь народ хочет видеть ее и на ярмарке.

Разумеется, на мероприятии не обойдется без лотереи и аукциона, детям предложат батут и катание на пони. Выступят местные артисты самодеятельности.