Иллука примет этап ЧЭ по кроссу на выносливость

Сначала на старт выйдут одноместные мотоциклы, которые будут ездить в зависимости от класса по 60, 90 или 120 минут. В 14 часов стартуют четырехколесные ATV и квадроциклы - их заезды продолжатся 90 минут. День завершится церемонией награждения в 15.45.

Со зрителей денег за билет требовать не станут. Поскольку речь идет об удаленной от крупных центров гоночной трассе, то организаторы позаботились о бесплатном автобусе, который отправится в 10.30 с парковки Йыхвиского концертного дома и доставит любителей кросса туда и обратно. Для проводимых в Иллука соревнований это стало уже обычным делом. "Затраты на ограждение территории и продажу билетов превышают доходы. Мы, скорее, хотим привлечь на соревнование больше народу и заразить его "мотомикробом". Мы не заинтересованы в том, чтобы делать бизнес", - подтвердил Мати Рейлент из организующего соревнование Идаского мотоклуба.