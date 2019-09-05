Шестой международный фестиваль "ЛЮБИТЕЛИВЫ?" делает ставку на детей

В программе заявлено восемь спектаклей. В четверг откроют театральный форум хозяева фестиваля, которые покажут очень веселую постановку "Чехов в Силламягах" по рассказам А.П. Чехова, начало в 19.30.

По словам директора театра и главного организатора фестиваля Владимира Вайкерта, на этот раз организаторы решили больше внимания уделить подрастающему поколению, поэтому большинство фестивальных спектаклей адресованы детям и подросткам.

- Но это не значит, что взрослым будет неинтересно, приходить стоит всей семьей, - рекомендует собеседник. - Взрослые артисты с удовольствием ставят и играют спектакли для детей. Уверен, что после просмотров зрителям любого возраста найдется о чем поговорить и что обсудить.

Больше эстонских театров

Прочтя программу, мы обратили внимание, что нынешний фестиваль отличается еще и тем, что среди участвующих больше эстонских театров. Кроме "Другого неба" зрители увидят два представления от нарвитян - театр-студия "16 комната" привезет два спектакля: сказку "Жила-была Сыроежка" и драму "Требуется мама". А раквереский театр "Яблоко" выступит с моноспектаклем "КоЛидор".

Зарубежных гостей представят театры из Швеции и России. Театр-студия "АБЫРВАЛГ!" из Стокгольма покажет философскую притчу "Отель двух миров" Эрика-Эмманюэля Шмитта и это единственный спектакль в программе, рекомендованный "16+". Впервые в Силламяэ приедут артисты из города Кузнецка - Пензенская область России: театральная студия "Ступени" представит мелодраму "Сотворившая чудо".

- Сам я никого не искал, и не зазывал, - подчеркивает Вайкерт. - Наш фестиваль уже обрел известность в театральных кругах, поэтому, увидев объявление, коллеги сами пишут, выражая желание поучаствовать. Мы рады всем, но, к сожалению, больше десяти коллективов обычно принять не можем, приходится выбирать. В этом году ждали еще три театра из России и Беларуси, но, к сожалению, у них не получилось - не смогли получить вовремя визы, у кого-то не позволило финансовое положение. Тем не менее, уверен, что и нынешний форум будет насыщенным и интересным как для публики, так и для самих участников, ведь будут не только ежедневные показы, но и мастер-классы, которые проведут профессионалы. Договорились также о том, что все театры поделятся опытом - расскажут о своих наработках и творческих находках.

Сюрприз в последний день

В последний день фестиваля, 15 сентября любителей искусства ждет сюрприз - в программе этого нет, но Вайкерт пообещал представить премьеру нового моноспектакля "Ты и Я", который "Другое небо" готовит к таллиннскому осеннему фестивалю.