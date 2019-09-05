Вейкко Лухалайд возглавит Эстонский союз городов и волостей

По словам председателя правления ELVL Тийта Терика, решение было единогласным: "На должности исполнительного директора союза на пользу будет региональное восприятие. Если в правлении союза представлены Таллинн, Тарту и Пярну, то важно, чтобы исполнительный директор знал потребности самоуправлений, расположенных за пределами больших центров. Лухалайд хорошо подходит в руководители общереспубликанской зонтичной организации, поскольку знает эту область и имеет большой опыт руководства самоуправлением на посту как волостного старейшины, так и председателя волостного собрания. Он являлся также советником министра госуправления".

Вейкко Лухалайд сказал, что предложение выдвинуть свою кандидатуру на эту должность ему сделали всего несколько дней назад и после недолгих размышлений он дал согласие.

- Конечно, это большой вызов, ведь на ландшафте местных самоуправлений произошли кардинальные изменения. Эстонский союз городов и самоуправлений должен являться серьезным партнером по переговорам для правительства, сильным представительством для самоуправлений и деятельным участником сотрудничества на европейском уровне. Здесь наряду с работой правления важно обеспечить результативность деятельности бюро.

Лухалайд отметил, что, с одной стороны, новая должность является для него очень интересным вызовом, а с другой, означает вступление, так сказать, в безмерно большие ботинки, ведь прежний исполнительный директор союза Юри Выйгемаст занимался этой работой 14 лет - и выполнял ее очень эффективно.

Лухалайд обещал обязательно продолжить деятельность в качестве члена Нарва-Йыэсууского горсобрания. В качестве ли также председателя горсобрания - это зависит, по его словам, от решения депутатов.

- У меня на всякий случай есть договоренность, что один день в неделю я могу заниматься темами горсобрания. Подойдет ли это горсобранию, выяснится на сентябрьском заседании. Должность исполнительного руководителя союза самоуправлений придется, конечно, покинуть, ведь ежедневно руководить двумя большими учреждениями стало бы не под силу.

Председатель правления Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст сказала, что она, правда, знала о выдвижении кандидатуры Лухалайда, но все произошло так быстро, что о новом кандидате на пост исполнительного руководителя ИВСС она подумать еще не успела.

- Сначала хотим переговорить с Вейкко и уж затем обсудить в правлении, кто мог бы прийти вместо него. Конечно, найти такого человека сложно, - отметила Эаст.

Исполнительный директор ELVL руководит деятельностью бюро союза, организующим оргработу и ежедневное делопроизводство ELVL.