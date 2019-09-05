Ледовый холл откроют не раньше середины октября

В конце августа Кохтла-Ярвеское горуправление подписало договор о доставке и монтаже нового ледового оборудования для Кохтла-Ярвеского ледового холла. Это означает, что его запуск в эксплуатацию следует ожидать только со второй половины октября.
По словам мэра Кохтла-Ярве, замена планировалась в 2021 году в ходе реконструкции ледового холла, но пришлось форсировать события, так как весной выяснилось, что дальнейшее использование устаревшего оборудования нецелесообразно: даже если сделать ремонт (только промывка пластин обходится в 16 тысяч евро), все равно есть опасность в любой момент остаться без льда.