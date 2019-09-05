Ледовый холл откроют не раньше середины октября

По словам мэра Кохтла-Ярве, замена планировалась в 2021 году в ходе реконструкции ледового холла, но пришлось форсировать события, так как весной выяснилось, что дальнейшее использование устаревшего оборудования нецелесообразно: даже если сделать ремонт (только промывка пластин обходится в 16 тысяч евро), все равно есть опасность в любой момент остаться без льда.

- Поэтому было принято решение не ждать проектных денег, а вложить в покупку оборудования бюджетные средства, - объясняет она. - С мая велись поиски вариантов - нет смысла тратить большие деньги на обновление старого, если через год-два планируется полная реконструкция. Поэтому сезон в Ледовом холле в этом году начнется позже, чем хотелось бы, но есть надежда, что с польской фирмой, у которой покупается новая ледовая установка, договоримся о нулевой аренде на небольшой срок их мобильного оборудования для производства льда. Его можно подключить относительно быстро, благодаря чему есть шанс начать сезон пораньше. После монтажа новой установки ее быстро переключат и производить лед станет она.