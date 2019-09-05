Сельские гимназии борются за выживание

Две единственные сельские гимназии Ида-Вирумаа - Ийзакуская и Тойлаская - начали учебный год соответственно с 43 и 48 учащимися в гимназической ступени и ищут возможности для привлечения учеников.
В Ийзаку возможность закрытия гимназической ступени школы остро встала на повестку дня полтора года назад, спасителем выбрали Баскетбольную школу Рейнара Халлика. В Тойла эта тема пока не обсуждалась, хотя и там в будущее смотрят с легкой тревогой.
На численность влияет ряд факторов
Ийзакуская гимназия начала прошлый учебный год с 144 учащимися, сейчас учеников 163. Ощутимый рост произошел в гимназической ступени: в прошлом году было 28, нынче - 43 ученика.
Баскетбольная школа Рейнара Халлика действительно привлекла в Ийзаку учащихся из других уголков Эстонии, но меньше, чем надеялись. Например, в десятом классе, где учатся 18 ребят, баскетбольное направление выбрали всего пять человек (ийзакусцев среди них нет); из 15 учащихся 11-го класса на спортивном направлении учатся десять, из десяти учеников 12-го класса - четыре человека (и там, и там есть местные ребята).
Нынешнее число учащихся десятого класса для ийзакуской школы впечатляющее. Но нужно учитывать, что весной в основной школе был необычайно многочисленный выпуск - 19 детей, из них 13 продолжают учиться в гимназии. Следующей весной в основной школе будет шесть выпускников, в первый класс нынче пошли тоже шесть детей. В основной школе есть и более многочисленные классы, но будущее не выглядит радужным.
Общее число учащихся в школе нынче увеличило также закрытие весной Тудулиннаской школы: оттуда перешли 15 учеников.
Из других основных школ волости - иллукаской и мяэтагузеской - ни один ученик в Ийзакускую гимназию не поступил.
Баскетбол недостаточно привлекателен
Директор Ийзакуской гимназии Кюлли Гулявин оптимистична: "Благодаря баскетбольной школе учащихся прибавилось также в седьмом, восьмом и девятом классах. В прошлом году мы посоветовали интересующимся приехать сюда в рамках программы обмена учащимися "VeniVidiVici" и попробовать поучиться неделю. Из восьми попробовавших семь приняли решение в пользу нашей школы, часть пришла посреди прошлого учебного года, часть - нынешней осенью. Мы предлагаем эту возможность и в этом году".
Некоторые ученики, поступившие в баскетбольную школу, по ходу учебного года сменили направление, посчитав, что нагрузка слишком велика, и перешли на природоведческое направление. Ушел один спортсмен-двенадцатиклассник (прямо перед началом нового учебного года), одного учащегося исключили из школы за нарушение правил поведения.
На то, что дети из других уголков Эстонии пойдут в Ийзакускую гимназию ради природоведческого направления, Гулявин особых надежд не питает. Зато надеются привлечь спортсменов, в первую очередь благодаря именитым тренерам.
- Пока волостное собрание будет утверждать бюджет и находить финансирование, Ийзакуская гимназия сможет продержаться. По одному году рано делать выводы, но первый год у нас прошел довольно хорошо, - считает Гулявин.
Помощник старейшины Алутагузеской волости Кайри Соомер констатировала, что баскетбольное направление пока все же не принесло ожидаемого роста числа учащихся.
- Первым выбором для тех, кто всерьез увлекается баскетболом, остается спортшкола "Audentes", ничего не поделаешь. И для молодого человека важно, где школа находится, какие там есть другие возможности. Приходится признать, что в Ийзаку этих других возможностей не очень много. Разумеется, мы радуемся тому, что сейчас детей больше, но следующие годы столь радужно не выглядят.
КЮЛЛИ ГУЛЯВИН:
Первый год у нас прошел довольно хорошо.
В волости Алутагузе, приступающей к составлению экономного бюджета на будущий год, тема гимназии, по всей вероятности, снова встанет на повестку дня.
- Закрытие гимназической ступени позволит сэкономить примерно пару сотен тысяч евро в год; по сравнению с состоянием до открытия баскетбольной школы сейчас эта сумма в два раза больше, - отметила Соомер.
В Тойла больше стабильности
В Тойлаской гимназии, где учатся 249 ребят (44 из других самоуправлений), к учебе в десятом классе приступили 20 учащихся.
- Больше, чем в прошлом году, в 11-й и 12-й классы тоже пришли новые ученики. Они сами сказали, что тойлаская школа - хорошая школа и они хотят получить эстоноязычное образование, - отметила директор Сигне Илмъярв.
Из тех, кто окончил основную школу весной, никто не отправился в Кохтла-Ярвескую госгимназию, в Йыхвискую гимназию поступили трое ребят.
В Тойлаской гимназии учебных направлений как таковых нет, но предлагают множество предметов по выбору, некоторые из них связаны с инфотехнологиями.
- Мы стараемся предлагать хорошее академическое образование, и результаты госэкзаменов показывают, что мы на правильном пути, - Илмъярв сейчас не видит причины беспокоиться о сохранении гимназического звена.
Помощник старейшины Тойлаской волости Керда Эйерт подтвердила, что причины говорить о закрытии гимназической ступени с 48 учащимися нет.
- Понятно, что большого числа учащихся на подходе нет, но мы и не видим, чтобы ученики уходили. У нас в радиусе 20 километров есть две очень хорошие государственные гимназии; разумеется, каждое самоуправление должно оценить свои возможности и подумать, хочет ли оно предлагать своим учащимся гимназию рядом с домом или хочет, чтобы местная молодежь получила совершенно другой опыт в госгимназии.
Эйерт не сомневается в качестве образования, предлагаемого в Тойлаской гимназии, но отмечает, что в какой-то момент этого станет недостаточно и придется придумать вдобавок что-нибудь новое, поскольку госгимназии предлагают очень интересные возможности.
- Вопрос может заключаться в том, как далеко эти новшества позволят нам продвинуться и как долго мы сможем это делать. Если посмотреть показатели численности учащихся в Ида-Вирумаа за последние 20 лет, то ничего позитивного они не предвещают, - она считает, что школы должны сообща заниматься собственным продвижением через уездный кластер образования, чтобы привлечь в Ида-Вирумаа учащихся из-за пределов уезда.