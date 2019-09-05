Сельские гимназии борются за выживание

В Ийзаку возможность закрытия гимназической ступени школы остро встала на повестку дня полтора года назад, спасителем выбрали Баскетбольную школу Рейнара Халлика. В Тойла эта тема пока не обсуждалась, хотя и там в будущее смотрят с легкой тревогой.

На численность влияет ряд факторов

Ийзакуская гимназия начала прошлый учебный год с 144 учащимися, сейчас учеников 163. Ощутимый рост произошел в гимназической ступени: в прошлом году было 28, нынче - 43 ученика.

Баскетбольная школа Рейнара Халлика действительно привлекла в Ийзаку учащихся из других уголков Эстонии, но меньше, чем надеялись. Например, в десятом классе, где учатся 18 ребят, баскетбольное направление выбрали всего пять человек (ийзакусцев среди них нет); из 15 учащихся 11-го класса на спортивном направлении учатся десять, из десяти учеников 12-го класса - четыре человека (и там, и там есть местные ребята).

Нынешнее число учащихся десятого класса для ийзакуской школы впечатляющее. Но нужно учитывать, что весной в основной школе был необычайно многочисленный выпуск - 19 детей, из них 13 продолжают учиться в гимназии. Следующей весной в основной школе будет шесть выпускников, в первый класс нынче пошли тоже шесть детей. В основной школе есть и более многочисленные классы, но будущее не выглядит радужным.

Общее число учащихся в школе нынче увеличило также закрытие весной Тудулиннаской школы: оттуда перешли 15 учеников.

Из других основных школ волости - иллукаской и мяэтагузеской - ни один ученик в Ийзакускую гимназию не поступил.

Баскетбол недостаточно привлекателен

Директор Ийзакуской гимназии Кюлли Гулявин оптимистична: "Благодаря баскетбольной школе учащихся прибавилось также в седьмом, восьмом и девятом классах. В прошлом году мы посоветовали интересующимся приехать сюда в рамках программы обмена учащимися "VeniVidiVici" и попробовать поучиться неделю. Из восьми попробовавших семь приняли решение в пользу нашей школы, часть пришла посреди прошлого учебного года, часть - нынешней осенью. Мы предлагаем эту возможность и в этом году".

Некоторые ученики, поступившие в баскетбольную школу, по ходу учебного года сменили направление, посчитав, что нагрузка слишком велика, и перешли на природоведческое направление. Ушел один спортсмен-двенадцатиклассник (прямо перед началом нового учебного года), одного учащегося исключили из школы за нарушение правил поведения.

На то, что дети из других уголков Эстонии пойдут в Ийзакускую гимназию ради природоведческого направления, Гулявин особых надежд не питает. Зато надеются привлечь спортсменов, в первую очередь благодаря именитым тренерам.

- Пока волостное собрание будет утверждать бюджет и находить финансирование, Ийзакуская гимназия сможет продержаться. По одному году рано делать выводы, но первый год у нас прошел довольно хорошо, - считает Гулявин.

Помощник старейшины Алутагузеской волости Кайри Соомер констатировала, что баскетбольное направление пока все же не принесло ожидаемого роста числа учащихся.